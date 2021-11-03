አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመፋለም ዝግጁ ነን

ዲላ፤ ጥቅምት 24/2014 (ኢዜአ)፤ ሀገር ለማፍረስ ያሰፈሰፈውን አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን የዲላ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ”እንደ አባቶቻችን ሁሉ በተባበረ ክንድ ነጻነታችንን ማስጠበቅ አለብን” ሲሉ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ከዲላ ከተማ ነዋሪዎች መካከል መምህር ደሳለኝ ማሮ እንደገለጹት በህይወት መኖርም ሆነ መስራት የሚቻለው ሀገር ስትኖር ብቻ ነው።
አሸባሪው ቡድን በሀገር ላይ የደቀነውን አደጋ ለመመከትና የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም የአንድ ወር ደመወዛቸውን መለገሳቸውን ያስታወሱት ነዋሪው፤ የሽብር ቡድኑ በንጹሃን ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍና ሰቆቃ ለማስቆም የገዘብና የአይነት ድጋፍ ብቻ በቂ ባለመሆኑ በግንባር ለመዝመት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
”አሸባሪ ቡድኑን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ እንደ አባቶቻችን በመተባበር አንድ ሆነን መዝመት አለብን” ብለዋል።
አሽባሪው ህወሓት በንጹሃን ላይ እየፈጸመ ያለው ጭፍጨፋና በደል አጸያፊ፣ አስነዋሪና ከኢትዮጵያ ባህልና ወግ በእጅጉ ያፈነገጠ መሆኑን የገለጹት ደግሞ ወይዘሮ ካሚላ በረዲን ናቸው።
ከመንግስትና ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም የሽብር ቡድኑን ጭፍጨፋና ዘረፋ ለመመከት የሚችሉትን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ወይዘሮ ራሄል ከበደ በበኩላቸው ”ሁላችንም ለሀገራችን ወታደር በመሆን የተጋረጠብንን የህልውና አደጋ መቀልበስ ግዴታችን ነው” ብለዋል።
እርስ በእርስ በመከፋፈል ለጠላት ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር መውጣት እንደሚገባ ያመለከቱት ወይዘሮ ራሄል፤ ሀገር ፈተና ውስጥ በወደቀችበት ወቅት እንደ አባቶቻችን በጋራ በመቆም መመከት እንደሚገባ ጠቁመዋል።
በግንባር እየተዋደቀ ላለው ለመከላከያ ስራዊት ስንቅ ከማዘጋጀት ጀምሮ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል።