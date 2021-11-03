ጂንካ፣ ጥቅምት 24/2014(ኢዜአ) ”ዕድሜዬ ገፍቷል ብዬ አገሬ ስትፈርስ ቆሜ አላይም!” ሲሉ የመንግስትን የክተት ጥሪ በመቀበል ለመዝመት የተዘጋጁ የጂንካ ከተማ ነዋሪ አስታወቁ።
የከተማው ነዋሪ አቶ አባ ሺችሚ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ “ጠላት አገር ለማፍረስ ሲዘምት እኔ እንዴት ቤት እቀመጣለሁ?” ሱሉ በቁጭት ተናግረዋል ።
ሽብርተኛው የህወሃት ቡድን አገር የማፍረስ ተልዕኮውን ለማሳካት ህፃናትን ወደ ጦርነት እየማገደ መሆኑ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል።
አዛውንቶችና ሴቶች ጭምር የጥፋት ተልዕኮው አካል ሆነው መገኘታቸው ተገቢ አለመሆኑን አመልክተዋል።
”በ60 ዓመቴ አገር ለማዳን የማልዘምትበት ምክንያት የለም” ያሉት አቶ አባ ”ዕድሜዬ ገፍቷል ብዬ አገሬ ስትፈርስ ቆሜ አላይም” ብለዋል፡፡
”በህልውና ዘመቻው ለመሳተፍ ዝግጁ ነኝ” ሲሉ የሕይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ቁርጠኝነታቸውን ገልጸዋል።
“ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተላለፉት አገራዊ ጥሪ ተገቢና አፋጣኝ ምላሽ የሚያስፈልገው ነው”ያሉት ደግሞ የከተማው ነዋሪ አቶ ብርሃኑ ዓለማየሁ ናቸው።
”በግንባር በመሰለፍ የሀገሬን ህልውና ለማስጠበቅ ዝግጁ ነኝ፤ ለዚህም ጊዜው አሁን መሆኑን በመረዳት ለመዝመት ተዘጋጅቻለሁ” ብለዋል።
ዘመቻው የአንድ ወገን ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ነው” ያሉት አቶ ብርሃኑ ሠራዊቱ ይወጣዋል በማለት ዳር ቆሞ በመመልከትና በመተቸት ድል እንደማይገኝ አመልክተዋል።
በተለይ ለአገር ተቆርቋሪ በመምሰል መረጃ ለጠላት አሳልፈው የሚሰጡ ባንዳዎች ላይ እንዲሁም ሽብር በመንዛት ሕዝቡን የሚያውኩ አካላትን ላይ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
”አሸባሪው ህወሃትና ጀሌዎቹ እስካልጠፉ ሰላም አይታሰብም” ያሉት ደግሞ አቶ ፍሬው ጀማል ናቸው ።
“ፀረ-ሕዝብ የሆነውን የህወሃት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በማስወገድ ሰላማችንን ማረጋገጥ ይገባል” ብለዋል።