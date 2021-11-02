የጋምቤላ ሕዝብ ህወሓት የደቀነውን የሕልውና አደጋ ለመቀልበስ ዝግጁ መሆን እንዳለበት ተገለጸ

ጋምቤላ 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት የደቀነውን የሕልውና አደጋ ለመቀልበስ እየተደረገ ላለው ሁሉን አቀፍ ትግል መላው የጋምቤላ ክልል ሕዝብ መስዕዋትነት ከፍሎ ሀገሩን መታደግ እንዳለበት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አሳሰቡ።
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በክልሉና በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ ከሰዓት ውይይት አካሄደዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ከግብረ አበሮቹ ጋር የደቀነውን ወቅታዊ የሕልውና አዳጋ ለመቀልበስ ሕዝባዊ አንደነትን አጠናክሮ የአሸባሪውን ቡድን እኩይ ዓላማ ለማምከን ጠንክሮ መስራት አለበት።
የክልሉ አመራሮች ሕዝቡን በማስተባበር የአሸባሪውን ህወሓት ግባተ መሬት ለመፈጸም እየተፋለመ ላለው የሀገር መከላከያ ሠራዊት እስክ ግንባር ድረስ በመዝመት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።
እንዲሁም የአሸባሪዎቹ የህወሓትና ሸኔ ተላላኪዎች የክልሉን ሰላም ለማደፍረስ የሚያደረጉትን እንቅስቃሴ ለመግታት ሁሉም አካባቢን ነቅቶ እንዲጠብቅም አሳስበዋል።
በአሸባሪው ህወሓት የተቃጣውን ወቅታዊ የሕልውና አዳጋ ከመመከት ጎን ለጎን ለክልሉ የልማት ስራዎች ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የክልሉ የመንግሥት ተጠሪ አቶ ላከደር ላክባክ በበኩላቸው የህወሓትን ሀገር የማፈረስ እኩይ ሴራ ለማክሸፍ የክልሉ አመራር ማንኛውንም መሰዋትነት ለመክፍል መዘጋጃት አለበት ብለዋል።ተጠሪው እንዳስገነዘቡት አሸባሪው ህወሓት ሥልጣን ላይ በነበረባቸው 27 ዓመታት በኢትዮጵያዊያን ላይ ግፍና ጭቆና መፈጸሙን ገልጸው፣ ግብተ መሬቱን ለመፈጸም ሁሉም በአንደነት መነሳት አለበት።