የክልሉ ህዝብ ሽብርተኛው ህወሃትን ለመደምሰስ ድጋፉን እንዲያጠናክር ተጠየቀ

አሶሳ ፤ ጥቅምት 23 /2014 (ኢዜአ) የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህዝብ ሽብርተኛውን ህወሃት ለማስወገድ በሚደረገው ጥረት ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠየቀ፡፡
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በወቅታዊ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ በአሶሳ ከተማ ተወያይተዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኢስሃቅ አብዱልቃድር በሰጡት መግለጫ፤ የክልሉ ሕዝብ ሀገር ለማዳን የቀረበውን ጥሪ ተቀብሎ ሁለንተናዊ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
የክልሉ ወጣቶች ሀገር የምትቀጥለው በትውልድ ቅብብሎሽ መሆኑን በሚገባ በመረዳት መከላከያ ሠራዊትና የክልሉን ልዩ ሃይል እንዲቀላቀሉም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ሕዝቡ ቡድኑን ለማስወገድ በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁለንተናዊ ተሳትፎውን ሊያጎለብት ይገባዋል ብለዋል፡፡
በክልሉ የሚንቀሳቀሱትን የህወሃት ተላላኪዎች የሆኑትን ሸኔ፣ የጉሙዝ ታጣቂና ሌሎችም የጥፋት ቡድኖች የፈጠሩትን አገር የማፍረስ ተልዕኮ እንዲያከሽፍና አካባቢውን ተደራጅቶ እንዲጠብቅ አስገንዝበዋል።
ቡድኖቹ በተለይ በመተከል ዞን እያደረሱ የነበረው ጥፋት የጸጥታ ሃይሉ ሕዝብ በማደራጀት ራሱን እንዲጠብቅ በተደረገው ጥረት ውጤት ማስገኘቱን አስረድተዋል፡፡
ይህንን ተሞክሮ አሶሳ ከተማን ጨምሮ ወደ ሌሎች ዞኖች እየተስፋፋ መሆኑንም አቶ ኢስሃቅ ገልጸዋል፡፡
ከአጎራባች ኦሮሚያ ክልል ጋር በመቀናጀት የሸኔን የጥፋት ቡድን ለማጥፋት እየተሰራ መሆኑንም አሰታውቀዋል፡፡
ከሃዲው ህወሃት በተላላኪዎቹ እየታገዘ ኢትዮጵያን ለመበታተን እየሰራ መሆኑን ያመለከቱት ሃላፊው፤ ዴሞክራሲና በሃሳብ ልዕልና የማያምን ቡድን ብቸኛው አማራጭ አፈ-ሙዝ ነው ብለዋል፡፡
ቡድኑ ህወሃት ከሌለ የትግራይ ህዝብ እንደማይኖር ለማስመሰል በከፍተኛ ሁኔታ እየሠራ መሆኑን ያመለከቱት አቶ ኢስሃቅ፤ ለዚህ ደግሞ የክልሉን ሕዝብ በጦርነት በመማገድ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡