አሸባሪውን የህወሃት ቡድን በመፋለም የአባቶቻችንን የነፃነት ገድል እናረጋግጣለን

ደብረ ብርሃን፤ ጥቅምት 23/2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን ለማፈራረስና ህዝቦቿን ለመበተን እየተሯሯጠ ያለውን አሸባሪው የህወሃት ቡድን ከሠራዊቱ ጎን ተሰልፈው በመፋለም የአባቶቻችንን የነፃነት ገድል እንደሚያረጋግጡ የሰሜን ሸዋ ዞን የመንግስት ሰራተኞች አስታወቁ ።
የመንግስት ሰራተኞቹ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ተወያይተዋል።
የአሸባሪው የህወሃት ቡድን የአማራን እና የአፋር አካባቢዎችን ለመውረር ብቻ ሳይሆን ጦርቱን የከፈተው ኢትዮጵያን ለውጭ ወራሪዎች ለመሸጥ እንደሆነ ነው ሰራተኞቹ በውይይቱ መድረክ ነው የገለጹት።
አቶ ታለ ለማ ከውይይቱ ተሳታፊዎች አንዱ ሲሆን፤ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ህዝቦቿን ለመበተን የሚሯሯጠውን የጁንታው ህይል ከውጪ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር አብሮ ጦርነት ከፍቶብናል ብለዋል።
በፈጸመው ወራራ በዓይን ለማየት በጆሮ ለመስማት የሚዘገንን ጭካኔና ግፍ በንፁሃን ዜጎች ላይ ፈፅሟል።
ይህ አሸባሪ ቡድን ከዚህ በላይ በደል የሚፈፅምበት እድል ሊሰጠው እንደማይገባ ጠቅሰው፤ ለዚህ ፍትሃዊ ጦርነትም በግል መሳሪያቸውን በማዘጋጀት ግንባር ለመዝመት መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።
”ወደ ግንባር መዝመት ሀገራዊ አደራን መወጣት ብቻ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ በመሆኑ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ተዘጋጅቻለሁ” ያሉት ደግሞ አቶ አብርሀም ሞላ ናቸው።
የጥፋት ቡድኑን የቅዥት ህልም ለማምከን ከአባቶቻችን የተማርነውን የድል አድራጊነት ስነ ልቦና አሁን ላይ መድገም አለብን ነው ያሉት።
ወይዘሮ ፋኖስ ስሜ በበኩላቸው፤ ይህንን ወራሪ ሀይል በመመከት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመደምሰስ መንግስት ያቀረበውን የክተት ጥሪ መቀበላቸውን ገልጸዋል።
ሰርጎ ገብ የወረሪ ሀይሎችን በመቆጣጠር የአካባቢን ሰላም ነቅቶ ለመጠበቅ የተጀመረው ተግባርም በአካባቢያቸው ስኬታማ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ለመበተን እየተሯሯጠ ያለውን አሸባሪው የህውሃት ቡድን ከሀገር ሠራዊቱ ጎን ተሰልፈው በመፋለም የአባቶቻችንን የነፃነት ገድል እንደሚያረጋግጡ ሰራተኞቹ አስታውቀዋል።
በውይይት መድረኩ የተገኙት የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ፤ ጠላት የህዝብ ማዕበል በመደራጀት ሀገር ለማፍረስ ወረራውን አጠናክሮ መቀጠሉን አውስተዋል።
በመደራጀትና አንድነትን በማጠናከር የሽብር ቡድኑን መደምሰስ የግድ የሚልበት ወቅት ላይ እንገኛለን ብለዋል።
የመንግስትን የክተት ጥሪ ተከትሎ ሁሉም ወደ ጦር ግንባር ለመዝመት የህዝቡ ጥያቄ እየተጠናከረ የመጣ በመሆኑ በተደራጀ መልኩ ለመምራት ዝግጅት መጠናቀቁን አስታውቀዋል።
የግል መሳሪያ ያላቸው ነዋሪዎች ቀድመው ዘመቻውን ለመቀላቀል እየተመዘገቡ መሆኑን ጠቁመው፤ ሁሉም በሙያውና በጉልበቱ በንቃት እንዲሳተፍ ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል።
ቀሪው ህዝብም አካባቢውን ከተሽሎክላኪው የአሸባሪው ተላላኪዎች አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅም አሳስበዋል።
በውይይት መድረኩ ከሁሉም የመንግስት ተቋማት የተውጣጡ ሰራተኞችና በየደረጃው ያሉ አመራሮች ተሳትፈዋል።