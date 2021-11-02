በመንግስት የተላለፈውን የክተት ጥሪ በመቀበል የድርሻችንን መወጣት ተነሳስተናል

እንጅባራ ፤ ጥቅምት 23/2014(ኢዜአ) ሀገርን ለማዳን በመንግስት የተላለፈውን የክተት ጥሪ በመቀበል የድርሻቸውን ለመወጣት መነሳታቸውን የአዊ ብሔረሰብ ዞን የመንግስት ሠራተኞች ተናገሩ።
የክተት ጥሪውን የተቀበሉት የዞኑ መንግስት ሠራተኞች ጦርነቱን በድል ማጠናቀቅ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ዛሬ መክረዋል።
ሀገርን ለማዳን አደረጃጀት ፈጥሮ ሁሉም በጋራ መዝመት እንጂ ዘማችና አዝማች ሊኖር እንደማይገባ ሰራተኞቹ አመልክተዋል።
በመድረኩ ከተሳተፉ ሠራተኞች መካከል አቶ ቢምረው አላምረው “ሁላችንም ያለልዩነት በህዝባዊ ተነሳሽነት ለአንድ ዓላማ በጋራ መቆም አለብን” ብለዋል።
በመንግስት የተላለፈውን የክተት ጥሪ በመቀበል የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጅታቸውን ገልጸዋል።
“አሁን ወራሪውን ቡድን ድል በማድረግ ህልውናችንን የምናስጠብቀው ስለመስዋዕትነት በመናገር ሳይሆን ሆነን ስንገኝና ከጠላት አቅምና ህዝባዊነት አኳያ ተዘጋጅተን ወደፊት ስንንቀሳቀስ ነው” ያሉት ደግሞ ሃምሳ አለቃ ሰሙ አበራ ናቸው።
ሃምሳ አለቃ ሰሙ እንዳሉት፤ የጠላትን አሰላለፍ የሚመጥን ትጥቅና ስነልቦና መገንባት እንጂ በጠላት ወሬ መሸበር ለውጤት አያደርስም።
የብልጽግና ፓርቲ የአዊ ብሔረሰብ ዞን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ገበየሁ በበኩላቸው፣ “ሁላችንም የክተት ጥሪውን በመቀበል ጠላት ላይ በአንድነት መነሳት ይገባናል” ብለዋል።
የሽብር ቡድኑ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈፀመ ያለውን ማብቂያ የሌለው ግፍና በደል ማስቆም የሚቻለው ጠላትን ድል ለማድረግ በሚደረገው ጥረት የዞኑ ህዝብ የድርሻውን ሲወጣ መሆኑን ተናግረዋል።
“አሁን የገጠመን ፈተና በቸልታ የሚታለፍ ሳይሆን በሀገራዊ ጥሪው እስከግንባር ድረስ ቀጥተኛ ተሳትፎ በማድረግ የድርሻችንን የምንወጣበት ነው” ብለዋል አቶ አለማየሁ።
በክተት ጥሪው የትኛውም የጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ እንደሚውል ገልጸፀው፤ ሁሉም ለጥሪው ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
“የመንግስት ሠራተኛው ከነገ ጀምሮ የሚችለው እንዲዘምት የማይችለው ደግሞ ጦርነቱ በድል እንዲጠናቀቅ የሚያስችሉ የሀብት ማሰባሰብና የቅስቀሳ ስራዎችን እንዲሠራ ይደረጋል” ብለዋል።
አስቸኳይ መፍትሔ የሚሹ የመንግስት ሥራዎች ላይ እንዲሠማራ የሚደረግ ሠራተኛ መኖሩንም ጠቁመዋል።
በውይይት መድረኩ በዞኑ የተለያዩ ተቋማት እየሰሩ የሚገኙ የመንግስት ሠራተኞችና ሥራ ሃላፊዎች ተሳትፈዋል።