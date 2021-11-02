የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትምህርት በማቆም በህልውና ዘመቻው ለመሳተፍ ወሰኑ

ባህርዳር፤ ጥቅምት 23/2014 (ኢዜአ) የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትምህርት በማቆም መንግስት ያቀረበውን የክተት ጥሪ በመቀበል በህልውናው ዘመቻው ለመሳተፍ መወሰናቸውን የተማሪዎች ህብረት አስታወቀ።
የህብረቱ ፕሬዚዳንት ተማሪ አብርሃም ታደሰ ዛሬ እንደገለጸው፤ በአሸባሪው የህወሃት ቡድንና በውጭ ተባባሪዎቹ የሀገር ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል።
የአማራና የአፋር ክልልን በመውረር በንጹሃን ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው ሰፊ ሰቆቃ በተማሪዎች አዕምሮ ላይ እየፈጠረ ያለው ጫና ቀላል አለመሆኑን አመልክቷል።
” ትምህርት የሚኖረው ሀገርና ህዝብ ሰላም ሲሆን ነው” ያለው የተማሪዎች ህብረቱ ፕሬዚዳንቱ፤ ተምሮ ውጤታማ ለመሆን፣ ሰርቶ ለመበልጸግና ለመኖር የሀገር ሰላም መረጋገጥ እንዳለበት ተናግሯል።
ባህርዳር ዩንቨርሲቲ ሰባቱ ግቢዎች የሚገኙ ተማሪዎች ባካሄዱት ውይይት ትምህርት በማቆም መንግስት ያቀረበውን የክተት ጥሪ ለመቀላቀል መወሰናቸውን አስታውቋል።
በዚህም ማህበረሰቡን ከማንቃት ባሻገር ስንቅና ትጥቅ እያቀረቡ በግንባር ለመሳተፍም ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጿል።
በህብረቱ የሴቶች ዘርፍ ተጠሪ ተማሪ ማርታ መንግስቱ በበኩሏ ”አሸባሪው ቡድን በወረራ በሚይዛቸው አካባቢዎች በሚፈጽመው ግፍ ሴቶች ግንባር ቀደም ተጠቂ መሆናቸውን ማረጋገጥ ችለናል” ብላለች።
የሽብር ቡድኑ ልጆቻቸውን በመግደል፣ ሀብትና ንብረታቸውን በመዝረፍና በማፈናቀል ሴቶችን ለስቃይ መዳረጉን ጠቁማለች።
“በሴቶች ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ፣ ግፍና በደል እያየን እኛ የምንማርበት ሞራልና ስብእና የለንም” ያለችው ተማሪ ማርታ፤ ተማሪዎች የክተት ጥሪውን ተቀብለው በህልውና ዘመቻው ለመሳተፍ መወሰናቸውን አስረድታለች።
ተማሪ ሃይለ ማርያም ባይነሳኝ በበኩሉ ፤ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሀገር ሉዓላዊነትና የህዝብ ደህንነት እንዲጠበቅ የበኩላቸውን ሚና መወጣት እንዳለባቸው አመልክቷል።
”ዛሬ ሀገር አደጋ ላይ በወደቀችበት ወቅት እኛ በግንባር በመሰለፍ መስዋዕትነት ካልከፈልን ነገ የበላይንና አጼ ቴዎድሮስን ስም እያነሳን የምንሸልልበትና የምንፎክርበት አንደበት አይኖረንም” ብሏል።
በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ከ16 ሺህ በላይ ተማሪዎች በመደበኛው የትምህር መርሃ ግብር ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እንደሚገኙ ተመላክቷል።