ማኅበረሰቡ በኮቪድ-19 መከላከል ላይ የሚያሳየው ቸልተኝነት የወረርሽኙን ስርጭት አፋጥኖታል

ጥቅምት 23/2014 (ኢዜአ) ማኅበረሰቡ የኮቪድ-19 መከላከያዎችን መተግበር ላይ የሚያሳየው ቸልተኝነት የወረርሽኙን ስርጭት እያፋጠነው መሆኑን የሕክምና ባለሙያዎቹ ተናገሩ።
የኮቪድ-19 ዝርያ የሆነው የዴልታ ቫይረስ ወረርሽኝ በርካታ ሰዎችን ለሞትና ለከፋ ሕመም እየተዳረገ መሆኑን የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል የሕክምና ባለሙያዎች ገልጸዋል።
ጤና ሚኒስቴር በበኩሉ ለዴልታ ቫይረስ ስርጭት መስፋፋት የኅብረተሰቡ የጥንቃቄ ጉድለትና የመከላከያ ክትባቱን አለመውሰድ ምክንያቶች ናቸው ብሏል።
የኮቪድ-19 ዝርያወ ዴልታ ቫይረስ የታማሚዎችን ቁጥር በከፍተኛ ፍጥነት እያሳደገው መምጣቱን በኤካ ኮተቤ የሕክምና ማዕከል ሐኪሞች ይናገራሉ።
‘ዴልታ’ በተባለው የኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው ወደ ሕክምና ማዕከሉ ከሚመጡት መካከል አብዛኞቹ ወጣቶች መሆናቸውንና በርካቶችም ለሞትና ለከፋ ሕመም እየተዳረጉ እንደሆነ ነው የገለጹት።
ቀደም ሲል የነበረው የኮሮና ቫይረስ በተለይ በዕድሜ የገፉና ተጓዳኝ ሕመም ያለባቸውን ያጠቃ እንደነበር ጠቅሰው የዴልታ ዝርያ በወጣቶች ላይ በስፋት እንደሚስተዋል ተናግረዋል።
የማኅበረሰቡ ወረርሽኙን በመከላከል ረገድ ያለው ቸልተኝነት የቫይረሱን ስርጭት እንዳፋጠነው የሕክምና ባለሙያዎቹ ገልጸዋል።
ዶክተር ታሪኩ አሰፋ በኤካ ኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል የጽኑ ሕክምና ክፍል ኃላፊና ስፔሻሊስት፡-
የጤና ሚኒስትሯ አማካሪና ብሔራዊ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ ግብረሃይል አስተባባሪ ዶክተር መብራቱ ማሴቦ የዴልታ ቫይረስ ስርጭትና ሞት በከፍተኛ ፍጥነት መጨመር ዋና መንስኤ የኅብረተሰቡ የጥንቃቄ ጉድለትና ክትባቱን በአግባቡ ያለመጠቀም ነው ብለዋል።
ካለፈው ሐምሌ እስከ ጥቅምት 2014 በሶስተኛው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በርካታ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውንና መሞታቸውን ተናግረዋል።
መንግስት የበሽታውን አገር ውስጥ መግባት ተከትሎ ተገቢውን ሕክምናና ክትባት ተደራሽ ለማድረግ ከፍተኛ በጀት መድቦ እየተንቀሳቀሰ ቢሆንም የበሽታው ስርጭት እየተባባሰ መምጣቱን ነው የተናገሩት።
ለአብዛኛው የማኅበረሰብ ክልፍ ተጨማሪ ክትባቶችን ለማዳረስ እየሰራ እንደሆነም አክለዋል።