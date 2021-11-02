ኢትዮጵያን ለመታደግ የምንነሳበት ወቅት አሁን ነው

ጎንደር ጥቅምት 23/2014 (ኢዜአ) ”ኢትዮጵያን ለመታደግ በህብረትና በአንድነት የምንነሳበት ወሳኝ ጊዜ አሁን ነው” ሲሉ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ተናገሩ፡፡
ሚኒስትሩ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት እንደ ሕዝብ ተወረን መሰረተ ልማቶቻችን ወድመዋል፣ ሴት ህቶቻችን ተደፍረዋል፣ ወንድሞቻችን በአደባባይ ተረሽነዋል ፤ይህን ችሎና ተቋቁሞ የሚኖር አማራና ኢትዮጵያዊ ሊኖር አይችልም፡፡
“በአሸባሪው ቡድን ወረራና ጭፍጨፋ ትናንት ማይካድራ፣ ጭና፣ ወልድያ፣ ቆቦና አፋር አካባቢ የደረሰብን በደል ታሪክ ከቶውንም የማይረሳው ክፉ ጠባሳ ነው።”
“ከፊታችን ትልቅ ድል እንዳለ ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል እራሳችንን ዝግጁ ማድረግ ይጠበቅብናል” ያሉት ሚኒስትሩ፣ ያለመስዋዕትነት የሚገኝ ድል እንደማይኖርም አስገንዝበዋል።
ቀደምት ጀግኖች አባቶቻችን ሀገር ያቆዩልን በመስዋዕትነት ድል አድርገውና ጠላቶቻቸውን ሁሉ አሸንፈው በመሆኑ እኛም ለልጆቻችን የምናስረክባት ኢትዮጵያ በደማችን ዋጋ ሊሆን ይገባል፡፡
“በአባቶቻችን ታሪክ ብቻ ልንኖር አንችልም እኛም የራሳችን አኩሪ የጀግንነት ታሪክ በመስራት ኢትዮጵያን ከገጠማት ፈተና በፅናት ታግለን ልናሻግራት ይገባናል” ሲሉም አስገንዝበዋል።
ወቅቱ ሀገራችንን ከተደቀነባት ውስብስብ ችግር ለመታደግ በአንድነት የምንነሳበት ጊዜ መሆኑንም አቶ መላኩ ገልጸዋል።
ለዚህም አቅሙና ዕድሜው የፈቀደ ሁሉ የክተት ዘመቻውን በመቀላቀል በጠላት ላይ ጠንካራ ክንዱን ሊያሳርፍ እንደሚገባ ነው ያስገነዘቡት።
”ግንባሩን ለጥይት ለመስጠት ወደ ዘመቻ ክተት ያለው የጎንደር ህዝብ በድል አድራጊነት እንደሚመለስ ጥርጥር የለኝም” ያሉት ደግሞ የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ናቸው፡፡
“ከታዳጊ ሕፃናት እስከ ሽማግሌ ስንቄንና ትጥቄን ከጠላቴ ብሎ መፍቻ፣ ማጭድና መሰል መሳሪያዎችን ይዞ በመዝመት ወራሪውን ቡድን እኛም በሕዝባዊ ማዕበል ጠራርገን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልናስወግደው ይገባል” ሲሉም አክለዋል፡፡
ጠላትን ማሸነፍ የሚቻለው ከሁሉም በላይ በጠነከረ ወታደራዊ ዲስፕሊን መሆኑን ጠቁመው ዘማቾች በፅናት በመታገል ታሪካዊ ጠላቶቻችን ላይ ድል እንዲቀዳጁ አስገንዝበዋል።
ከሀገርና ከህዝብ ሕልውና በላይ ቅድሚያ የሚሰጡት አንዳችም ጉዳይ ባለመኖሩ ሀገራዊ የክተት ጥሪውን ተቀብለው ዘመቻውን መቀላቀላቸውን የገለጹት ደግሞ በከተማዋ በንግድ ስራ የተሰማሩት አቶ ተነሳ መስፍን ናቸው።
“ሰርቶ ለመለወጥ፣ ወልዶ ለማሳደግ እና በእርጅና እድሜም በሰላም ለመኖር ነፃነቷ የተከበረ ሀገር ታስፈልገናለች” ያሉት ደግሞ የ62 ዓመቱ አዛውንት አቶ አስረስ መሃመድ ናቸው፡፡
“በእርጅና እድሜዬ ሀገር ተዋርዳና ፈርሳ በቁሜ ከማይ ሞቴን መርጬ ወራሪውን ለመፋለም ወደ ግንባር ለመዝመት ወስኛለሁ” ብለዋል፡፡