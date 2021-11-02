የአፋር ክልል ሕዝብ ሽብርተኛው ህወሃት በመፋለም ለማይቀረው ድል አሻራውን እንዲያሳርፍ ጥሪ ቀረበ

ሠመራ ፤ጥቅምት 23/2014(ኢዜአ)የአፋር ክልል ሕዝብ አገር ለማፍረስ የሚቅበዘበዘውን ሽብርተኛው ህወሃት በመፋለም በማይቀረው ድል አሻራውን እንዲያሳርፍ ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ጥሪ አቀረቡ።
ርዕሰ መስተዳድሩ ወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሰጡት መግለጫ ፤ የክልሉ ሕዝብ ኢትዮጵያን ለመከፋፈልና ለመበተን የሚንቀሳቀሰውን ወራሪ ቡድን ለመግታት የድርሻውን መወጣት እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
የተከፈተብንን ወረራ በማያዳግም ሁኔታ ለመቀልበስ የተጣለበትን ህዝባዊና ታሪካዊ አደራ በበክልሉ የደረጃው የሚገኙ አመራሮች ተቀዳሚ አጀንዳ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ብለዋል።
ይህ የሀገር ጠላት የሆነውን የሽብር ቡድን ተገቢውንና ተመጣጣኝ አፀፋዊ ምላሽ ለመስጠት ጉዳዩን የክልሉ መንግሥትና ህዝብ ተቀዳሚ አጀንዳ እንዲያደርግ አቶ አወል አስገንዝበዋል።
የክልሉ ነዋሪዎች ያላቸውን የነፍስ ወከፍ መሣሪያና ትጥቅ እንዲሁም ተያያዥ ግብአቶች በመጠቀም ከልዩ ሃይሉና መከላከያ ሠራዊቱ ጎን በመሠለፍ ክልላቸውንና ሀገራቸው ከተደቀነበት አደጋ ለመታደግ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቀርበዋል።
ቡድኑ ክልሉን በሃይል ወሮ ለማስተዳደር ቢሞከርም አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ መባረሩን ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ከስህተቱ የማይማረው የጥፋት ቡድኑ ስብስብና ተላላኪዎች አሁንም በተለያዩ ግንባሮች የወረራ ሙከራ እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
የሽብር ቡድኑ ዓላማ እንዳለፉት ዓመታት በፌደራሊዝምና ብሄር ብሄረሰቦች ስም የሞግዚት አስተዳደሮችን መሰርቶ ለታላቋ ትግራይ ግንባታ ገባሪዎችን መፍጠር እንደሆነ አስረድተዋል።
የህብረተሰቡ ምርጫ አንድም የቅኝግዛት አስተዳደር አሜን ብሎ ተቀብሎ ሃብቱንና ጊዜውን ለዘራፊ ቡድኑ መገበር፤ አልያም መስዋዕትነት በመክፈል ነጻነቱን፣ ክብሩንና ሀገራዊ ሉአላዊነቱ በማያዋለዳ ሁኔታ በማረጋገጥ የአባቶቹን ታሪክ መድገም ነው ብለዋል።
ህብረተሰቡ የጠላቶቹን ዓላማና ሴራ በአግባቡ ተገንዝቦ ነጻነቱንና ክብሩን በደሙና አጥንቱ ለማረጋገጥ አጥብቆ መፋለም እንዳለበት ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል።
ቡድኑ በክልሉ ንጹሃን ዜጎቹን ሴቶችና ህጻናትትን ጨምሮ በግፍ በመጨፍጨፍ የመሠረተ ልማት ተቋማትን ማውደሙን ተመልክቷል።