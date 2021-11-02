የምክር ቤት አባላት ህዝባዊ አደራቸውን በአግባቡ መወጣት አለባቸው

ጥቅምት 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተቀበሉትን ህዝባዊ አደራ በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችል ዝግጅት ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ አስገነዘቡ።
ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በህግ ማውጣት፣ ክትትልና ቁጥጥር፣ የምክር ቤት የአስተዳደር ስርዓት እና አጀንዳ አቀራረጽ ላይ ያተኮረ ስልጠና በአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ እየተሰጠ ነው።አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በስልጠና መድረኩ ባስተላለፉት መልእክት “የምክር ቤት አባላት የተቀበሉትን ህዝባዊ አደራ በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችል ዝግጅት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል” ብለዋል።
ለዚህም በዛሬው እለት የተጀመረው ስልጠና ከፍተኛ ትርጉም የሚኖረው መሆኑን ተናግረዋል።የስልጠናው ትኩረትም በህግ ማውጣት፣ ክትትልና ቁጥጥር፣ የምክር ቤት አስተዳደር ስርዓት እና አጀንዳ አቀራረጽ ላይ መሆኑን ገልጸዋል።አባላቱ ስልጠናውን በመከታተልና ተሳትፎን በማጎልበት እንዲሁም ጠቃሚ የተሞክሮ ልውውጥ ለማድረግ መዘጋጀት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
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