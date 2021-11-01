የድሬዳዋ አስተዳደር ነዋሪዎች ሽብርተኛውን የህወሃት ቡድን ለመደምሰስ አገር እንዲያድኑ ተጠየቀ

ድሬዳዋ፣ ጥቅምት 22/2014(ኢዜአ) የድሬዳዋ አስተዳደር ነዋሪዎች ሽብርተኛውን የህወሃት ቡድን በመደምሰስ አገር እንዲያድኑ የአስተዳደሩ ብልጽግና ፓርቲ ጠየቀ።
ነዋሪዎቹ በየአካባቢያቸው የሽብርተኛውን ህወሃት ተላላኪዎች ለሕግ አሳልፈው እንዲሰጡም ጥሪ ተላልፏል።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ ለኢዜአ እንደገለጹት የአስተዳደሩ ነዋሪዎች ሽብርተኛውን ቡድን ለመደምሰስ የተጀመረውን አገር የማዳን ተልዕኮ ለማሳካት የዜግነት ግዴታቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል።
አሻባሪው ህወሃትና ተላላኪዎቹ ኢትዮጵያን ለመበታተንና ለማፍረስ የሚያደርጉትን አረመኔያዊ ድርጊት ቀጥለውበታል ያሉት ኃላፊው፤በተለይም ህወሃት የትግራይ ወጣቶችን በማታለል በአገራቸው ላይ በማዝመት በጦርነት በመማገድ ላይ ይገኛል ብለዋል።
ጀግናው የመከላከያ ሠራዊት፣ ልዩ ኃይሎች፣ ሚሊሺያው ተቀናጅተው አሸባሪውን ቡድን በመደምሰስ አገር የማዳን ብርቱ ትግል እያደረጉ መሆናቸውን አቶ ኢብራሂም ተናግረዋል።
በመሆኑም መላው የአስተዳደሩ ነዋሪዎች አገርን የማዳን ተልዕኮውን ለማሳካት የሚያደርጉትን ርብርብ እንዲያጠናክሩ አሳስበዋል ።
የአገር መከላከያ ሠራዊትን በመቀላቀልና በሎጂስቲክ የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያጠናክርም ኃላፊው ጠይቀዋል።
በተጨማሪም የአስተዳደሩን ሰላምና ፀጥታ ከፀጥታ አካላት ጋር ተባብሮ ከመጠበቅ ባሻገር፤ የአሸባሪውን ቡድን ተላላኪዎች ለሕግ አሳልፎ በመስጠት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አስገንዝበዋል ።
ህብረተሰቡ አሸባሪውና ወራሪው ህወሃት በከፈተው ጦርነት ሳቢያ ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል ።