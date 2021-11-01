ሀገርን ለማዳን ከመቼውም በላይ የተግባር አንድነት ማጠናከር ይስፈልጋል

ሐረር ፤ ጥቅምት 22/2014(ኢዜአ) ሀገርን ለማዳን ከመቼውም በላይ የአመለካከት እና የተግባር አንድነት ማጠናከር ያስፈልጋል ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ አስታወቁ።
የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ በሐረር ከተማ ተወያይተዋል፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ በውይይቱ መድረክ እንደተናገሩት፤የአሸባሪው ህውሃትና ኦነግ ሸኔ አላማ ኢትዮጵያን ማፍረስ መሆኑን መገንዘብ ይገባል፡፡
አሸባሪው ህውሃት የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጠላት ነው፤ ይህንንም ህዝብ እንዲረዳው ማድረግ አስፈላጊ ነው ብለዋል፡፡
በተለይም በአሁኑ ወቅት ከመቼውም ጊዜ በላቀ የአመለካከትና የተግባር አንድነት የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን ነው ያሉት ርዕስ መስተዳድሩ፡፡
የክልሉ መንግስትና ህዝብም መከላከያ ሰራዊትን በሎጀስቲክና ሞራል መደገፍ የቀጣይ ቁልፍ ስራዎች መሆናቸውን አስታውቀዋል፡፡
ሀገርን ከመታደግ ጎን ለጎንም እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎች ተግባራት ማጠናከር እንደሚገባም አሳስበዋል።
እንዲሁም የሰራዊትን የሰው ሃይል ለማጠናከር በክልሉ የተጀመረው የሰው ሃይል ምልመላ በተጠናከረ መልኩ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
በተለይም ህዝብን ባሳተፈ መልኩ የአካባቢን ሰላም ለማስጠበቅ በትኩረት ይሰራል ሲሉ ርዕሰ መዕሰ መስተዳደሩ አብራርተዋል፡፡
እንደ ሀገር የገጠሙ ችግሮችን ለማለፍ በአንድነትን በሙሉ አቅም መረባረብ ይገባል ያሉት ደግሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ ናቸው፡፡
በዋናነትም ሁሉም አካላት የአካባቢን ሰላም መጠበቅ፣ መከላከያን መደገፍ እና ዘመቻውን መቀላቀል አስፈላጊ ነው ብለዋል፡፡
በጦርነቱ የተፈናቀሉ ዜጎችን መደገፍ ላይ በትኩረት መሰራት እንዳለበትም አሳስበዋል፡፡