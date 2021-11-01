የኦሮሚያ ክልል ህብረተሰብ እየተደራጀ አካባቢውን ከባንዳና ከጥፋት ተላላኪዎች ነቅቶ እንዲጠብቅ ጥሪ ቀረበ

ጥቅምት 22 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልል ወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች እየተደራጁ አካባቢያቸውን ከባንዳና ከጥፋት ተላላኪዎች ነቅተው እንዲጠብቁ ጥሪ ቀረበ።
የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ባስተላለፉት መልዕክት ወጣቶች የአገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል አሸባሪውን የህወሀት ቡድን ሊቀብረው እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የኦሮሞ ህዝብ ከሌላው ወንድም ህዝብ ጋር ባደረገው ረጅም ትግል ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ሲያዋርድ የነበረውን አሸባሪውን ቡድን ከስልጣኑ ማስወገዱን አስታውሰዋል።
አሸባሪው ህወሃት ከስልጣኑ ከወረደ በኋላም አርፎ እንደመቀመጥ የእናት ጡት ነካሽ የሆኑትን ተላላኪዎቹን በየክልሉ በማስታጠቅና በስውር በመደጎም የኢትዮጵያን ህዝብ ላለፉት ሶስት ዓመታት ሲገድልና ሲያፈናቅል መቆየቱንም ጠቅሰዋል።
የዚህን አሸባሪ ቡድን እኩይ ድርጊት ለማስቆምና የጥፋት ተልዕኮውን ለማክሸፍ ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት ታላቅ ተጋድሎ እያደረገ መሆኑን ያወሱት አቶ ፍቃዱ፤ ፓርቲያቸው የሚመራው መንግስት ለመከላከያ ሰራዊቱ መራር ትግል ትልቅ ክብር እንዳለው ገልጸዋል።
ሆኖም አሸባሪው ቡድን ደካማ ኢትዮጵያን ለማየት ከሚመኙ የውጭ ጠላቶችና ከእናት ጡት ነካሽ የውስጥ ተላላኪዎች ጋር በማበር ሀገሪቱን የማፍረስ ተልእኮውን እንደገፋበት ፓርቲው ይገነዘባል ብለዋል።
ካልዘረፈ መኖር የማይችለውና የእኩልነት ቋንቋ የማይገባው ቡድኑ እየፈጸመ ያለው ጥቃት ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ዳግም የማዋረድ መሆኑን ገልጸው፤ ይኸም የሞት የሞቱን የሚያደርገው መፍጨርጨር የመጨረሻ መሆኑንም አውስተዋል።
መላው የክልሉ ህዝብ፣ ቄሮና ቀሬ በመደራጀት አካባቢውን በንቃት በመጠበቅ ከአገር አፍራሽ አሸባሪ ቡድን ጋር የሚሰሩ ባንዳዎችን ማጽዳት እንዳለበት አመልክተዋል።
ህዝቡ በተለይም ወጣቱ ትናንት እንዳደረገው ሁሉ ለአገሪቷ ክብርና ሉዓላዊነት ህይወቱን በመክፈል ላይ ያለውን መከላከያ ሰራዊት በመቀላቀልም የአሸባሪውን እና ተላላኪዎቹን ቀብር እንዲያፋጥን ፓርቲው ጥሪ ማቅረቡን ገልጸዋል።
ይህንን በማድረግ የማይቀረውን የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን እናደርጋለን ሲሉ አቶ ፍቃዱ ገልጸዋል።
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