የእርስ በእርስ ግንኙነትን በማጠናከር የአካባቢ ሰላምን ማስጠበቅ የህልውና ጉዳይ ነው

መተማ ጥቅምት 21/2014 (ኢዜአ) እንደ ቀደመው ሁሉ የእርስ በእስር ግንኙነታችንን የበለጠ በማጠናከር ለአካባቢው ሰላም መስፈን ተባብረን እንሰራለን ሲሉ የአማራና የቅማንት ተወላጆች ገለፁ።
በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አይከል ከተማ የአማራና ቅማንት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር አካባቢውን ሰላም በጋራ ለማስጠበቅ የሚያግዝ የምክክር መድረክ ተካሄዷል።
በጠገዴ አርማጭሆና አካባቢው በጎ አድራጎት ማህበር በተዘጋጀው በዚህ መድረክ ላይ የቅማንት ተወላጁ አቶ አስማማው ወርቁ እንዳሉት የእርስ በእርስ አንድነትን በማጠናከርና የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ የተቀዛቀዘውን ኢኮኖሚ ማነቃቃት ይገባል።
”ለዘመናት ተባብሮ፣ ተጋብቶና ተዛምዶ የኖረው ህዝብ እንደ ህዝብ አልተጋጨም የሚያጋጩት በሁለቱም በኩል ያሉ ሌባና ተላላኪዎች ናቸው” ብለዋል።
“አካባቢውን ሰላም ለማድረግ ከውስጣችን ያሉ ፅንፈኛና ህገ-ወጦችን ለህግ በማቅረብ በቀጠናው የተረጋጋ ሰላም እንዲሰፍን ተባብረን እንሰራለን” ሲሉ ገልፀዋል።
የአማራ ብሄር ተወላጅ የሆኑት ወይዘሮ በላይነሽ ካሳው በበኩለቸው “የሰላሙ ተዋናይ እኛው እራሳችን ስለሆንን የሰላም ጠንቅ የሆኑትን መንቀል ይገባናል”ነው ያሉት።
በአካባቢው ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ለግል ጥቅማቸው በቆሙና የተለየ አላማ ባላቸው ግለሰቦች ምክንያት ህዝቡ ለከፋ ችግርና እንግልት ሲዳረግ መቆየቱንም አስታውሰዋል።
ህዝብን ለመነጣጠል የሚጥሩ ሀይሎችን ከእንግዲህ በቃችሁ ማለት እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው፤ ለዚህም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
የጠገዴ-አርማጭሆ እና አካባቢው በጎ አድራጎት ማህበር አባልና የጎንደር ዩኒቨርስቲ መምህር እጩ ዶክተር ያሬድ ደጉ በበኩለቸው ”ግጭትና ሰላም ግንባታ” በሚል ርዕስ ባቀረቡት የመወያያ ጽሁፋቸው የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ፀንቶ የቆየ ነው።
መደጋገፍ ለታሪክ አሻራ ማስቀመጣቸው አሁን በጎንደር ከተማ የሚገኘው የአፄ ፋሲል ግንብ አንድ ምስክር መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ይህን ታሪካዊ ግንኙነት በማጠናከር ለሌላ ደማቅ የታሪክ አሻራ በጋራ መነሳት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
በሰላም ግንባታው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከልጅ እስከ አዋቂ ድረስ የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው፤ ለዚህ ይረዳ ዘንድም ይህ የምክክር መድረክ መዘጋጀቱን አመልክተዋል።
ከግጭቱ ትርፍ የሚያገኙ ጥቂት ህገ-ወጥ ቡድኖች ግጭቱ እንዲራዘም ቢሰሩም በሰፊው ህዝብ አላማቸውን ማክሸፍና ሰላምን ማምጣት እንደሚቻል አስረድተዋል።
”ሰላም ማስፈንን ከመንግስት ብቻ መጠበቅ አይገባም” ያሉት እጩ ዶክተሩ ሁለቱ ህዝቦች ችግሮችን ነቅሶ በማውጣትና በአይን ጥቅሻ በመግባባት ለችግሩ መፍትሔ መስጠት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
የአይከል ከተማ ተወካይ ከንቲባ አቶ ነገሰ ብርቄ እንደተናገሩት የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት በማጠናከር የአካባቢውን ሰላም ለመጠበቅ እየተሰራ ነው።
ከተማዋ ከ3 ወር በፊት የጽንፈኛ ታጣቂዎች መፈንጫ ሆና መቆየቷን አስታውሰው፤ የፀጥታ ሃይሉ ባደረገው ጠንካራ ሰላም የማስከበር እንቅስቃሴ ነፃ ማድረግ መቻሉን ገልፀዋል።
በከተማዋ ዙሪያ ባሉ 25 ቀበሌዎች የሚንቀሳቀሱ ሽፍታና የጁንታ ተላላኪዎች መኖራቸውን ገልፀው፤ “ህዝቡ መጠቆምና ከፀጥታ ሃይሉ ጋር ተባብሮ በመስራት ለህግ እንዲቀርቡ ይደረጋል”ብለዋል።
በምክክር መድረኩ የጸጥታ አካላት፣ የሀይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ከአጎራባች የምዕራብ ጎንደር ዞን የተወጣጡ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም ተሳትፈዋል።