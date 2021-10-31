የሆስፒታሉ የኩላሊት እጥበት ህክምና ማዕከል አገልግሎቱን ሊያጠናክር ይገባል

ጅግጅጋ፤ ጥቅምት 21/2014 (ኢዜአ) በጅግጅጋ ሼክ ሐሰን ይቦሬ ሪፈራል ሆስፒታል የኩላሊት እጥበት ህክምና ማዕከል የተጀመረው የኩላሊት ዕጥበትና ህክምና ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የጤና ሚኒስትሯ ዲክተር ሊያ ታደሰ አስገነዘቡ።
በጤና ሚኒስትሯ የተመራ የሉካን ቡድን የጅግጅጋን የህክምና ማዕከላት የስራ እንቅስቃሴዎችን ዛሬ ተመልክቷል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በጅግጅጋ ሼክ ሐሰን ይቦሬ ሪፈራል ሆስፒታል የኩላሊት ዕጥበት የህክምና ማዕከልን በመጎብኘት እንደ አዲስ የተዋቀረውን የጅግጅጋ የደምና የቲሹ ባንክ ስራ አስጀምረዋል።
ሚኒስትሯ በህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ በውጭ በሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች እና በመንግሥት የተቀናጀ ጥረት በጅግጅጋ ሼክ ሐሰን ይቦሬ ሪፈራል ሆስፒታል ተገንብቶ ለህብረተሰቡ የኩላሊት ዕጥበትና ህክምና መስጠት የጀመረው ማዕከል አበረታች ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
ማዕከሉ እየሰጠ የሚገኘው አገልግሎት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ በማስገንዘብ ለተግባራዊነቱ የተቀናጀ ስራ እንደሚከናወን አስታውቀዋል።
ሚኒስትሯ በተጨማሪም በክልሉ በአዲስ መልክ የተደራጀውን የደምና የቲሹ ባንክ አገልገሎት ማዕከል ስራን በዛሬው እለት አስጀምረዋል ።
የስራውን እንቅስቃሴ ተዟዙረው የተመለከቱት ሚኒስትሯ በዘመናዊ ዲጂታል መሳሪያዎች እና መገናኛዎች የተደራጀው የደምና የቲሹ ባንክ አገልግሎት ማዕከል የዜጎችን ህይወት በመታደግ የሚኖረው አገልግሎት የጎላ መሆኑን ተናግረዋል።
የጅግጅጋ ሼህ ሐሰን የቦሬ ሪፈራል ሆስፒታል የኩላሊት ዕጥበት ህክምና ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ሄይደሩስ ራቢ ማዕከሉ በየቀኑ ለ30 የኩላሊት ህመምተኞች አገልግሎት አየሰጠ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
በተጨማሪም በየወሩ ሰባት መለስተኛ ለሆኑ የኩላሊት ችግር ለገጠማቸው ወገኖች አስፈላጊውን የህክምና አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን አመልክተዋል።
የማዕከሉ ስራ መጀመር አቅም የሌላቸውም ሆኑ አቅም ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ድሬዳዋና አዲስ አበባ በመሄድ በከፍተኛ ወጪ ለመታከም የሚያደርጉትን እንግልት ያስቀረ መሆኑን አስረድተዋል።
የማዕከሉ አገልግሎት መጀመር በቀላል ወጪ አስፈላጊውን ህክምና ለማግኘት እንዳስቻላቸው የገለፁት ደግሞ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ነርስ ሳሙኤል ስዩም ናቸው።
በሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ የጅግጅጋ የደምና የቲሹ ባንክ ዳይሬክተር አቶ ዚያድኑር አብዲ 9 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ በጀት በዘመናዊ ዲጂታል የመረጃ ቅብብሎሽ የተደራጀው ባንክ አስፈላጊውን ደም ዝግጁ በማድረግ የተሻለ አገልገሎት ለህብረተሰቡ መስጠት መጀመሩን ገልፀዋል።
በተጠናቀቀው በጀት አመት የህዝብ ንቅናቄ በመፍጠር ከ9 ሺህ 100 በላይ ከረጢት ደም መሰብሰቡን ጠቁመው አገልግሎቱን ለምስራቁ የአገሪቱ ክፍል ተደራሽ ማደረግ የሚያስችሉ አሰራሮች መዘርጋታቸውን ገልጸዋል ።
በጉብኙቱ ላይ የጤና ሚኒስቴር ዴኤታዎችን ጨምሮ በአገር አቀፍ የጤና አመታዊ ጉባኤው ላይ የተሳተፉ የክልሎችና የሁለት ከተማ መስተዳደሮች የጤና ዘርፍ አመራሮች ተሳትፈዋል።