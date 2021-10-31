በጤና ጣቢያው የተጀመረው መለስተኛ ቀዶ ጥገና የእናቶችና ህፃናትን ህይወት እየታደገ ነው

ጅግጅጋ፤ ጥቅምት 21/2014 ( ኢዜአ) በሶማሌ ክልል አውበሬ ጤና ጣቢያ የተጀመረው መለስተኛ ቀዶ ጥገና የእናቶችና ህፃናትን ህይወት እየታደገ መሆኑን የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ገለጹ።
በጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመራ የሉካን ቡድን የአወበሬ ጤና ጣቢያን በትናንትናው እለት ጎብኝቷል።
የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር በወሊድ ወቅት የሚገጥሙ ችግሮችን ለመከላከል የመለስተኛ ቀዶ ህክምና ለማስጀመር ወደ ስራ ከተገባባቸው ከ40 በላይ ጤና ተቋማት መካከል አንዱ በሶማሌ ክልል አወበሬ ከተማ የሚገኘው የአወበሬ ጤና ጣቢያ ነው።
በጤና ጣቢያው ተጠቃሚ የሆኑት ወይዘሮ ቅድስት ሞላ ለኢዜአ እንደገለጹት በጤና ጣቢያው የተጀመረው አገልግሎት ለእናቶችና ጨቅላ ህፃናት አስተማማኝ ዋስትና አምጥቷል።
“በተቋሙ በህክምና ባለሙያ የታገዘ የወሊድ አገልግሎት መሰጠቱ ቀደም ሲል ይፈጠር የነበረውን ተደጋጋሚ የእናቶችና ህፃናት ሞት አስቀርቷል” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ጉድሙ ኦብስዬ ናቸው።
ቀደም ሲል የወሊድ አገልግሎት ለማግኘት ወደ ጅግጅጋ ይሄዱ እንደነበር ያስታወሱት ወይዘሮ ጉድሙ መንግስት ለህብረተሰቡ በተለይም የእናቶች ጤና እንዲጠበቅ የጀመረው ስራ ይበልጥ ፍሬ እንዲያፈራ በየህክምና ተቋማት የሀኪሞች እጥረት መፈታት እንዳለበት ጠቁመዋል።
የአውበሬ ወረዳ ጤና ፅህፈት ቤት ባለሙያ አቶ ሙሁዲን ሙሁመድ በበኩላቸው በወረዳው በሚገኙ አራት ጤና ጣቢያዎችና ሃምሳ አራት ጤና ኬላዎች ህብረተሰቡ የጤና አገልግሎት እያገኘ መሆኑን አስረድተዋል።
በተለይም በአወበሬ ጤና ጣቢያ የተጀመረው መለስተኛ የቀዶ ህክምና አገልግሎት በወሊድ ወቅት የእናቶችና ጨቅላ ህፃናትን ህይወት መታደግ ማስቻሉን ጠቁመዋል።
ህክምናው ከመጀመሩ በፊት ወላድ እናቶች 74 ኪሎ ሜትር ተጉዘው ወደ ጅግጅጋ በመሄድ ይታከሙ እንደነበር አስታውሰዋል።
በአገልግሎቱ መጀመር የወላድ እናቶች እንግልት መፈታቱን ገልጸዋል ።በአውበሬ ጤና ጣቢያ የማህፀንና ፅንስ ስፔሻሊስት ዶክተር ዋለልኝ አንተንብዬ እንደገለጹት አገልግሎቱ በመጀመሩ እናቶች ለህክምና ወደ ጅግጅጋ በመሄድ ያባክኑት የነበረውን ጊዜ ከማስቀረት ባለፈ የነበረውን እንግልት ቀንሶላቸዋል።
የቀዶ ጥገና ህክምናው ከተጀመረ 10 ወራት ወዲህ አንድም እናት በወሊድ ምክንያት አለመሞቷን አመልክተዋል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በመላው አገሪቱ በሚገኙ 400 ጤና ጣቢያዎች የመለስተኛ ቀዶ ህክምና ለመጀመር ታቅዶ በ40ዎቹ አገልግሎቱ ተጀምሮ የእናቶችና ህፃናት ህይወትን በመታደግ ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ተናግረዋል።
ከክልል ጤና ቢሮዎችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ለጤና ተቋማቱ የሚያስፈልጉ የሰው ኃይልና ግብዓቶች እንደሚሟሉ ጠቁመዋል።