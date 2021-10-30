ተመራቂዎች በተማሩበት የሙያ መስክ ሀገርን ለማቅናት መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል

ሐረር፤ ጥቅምት 20/2014(ኢዜአ) ተመራቂዎች የተግባር ሰው በመሆን በተማሩበት የሙያ መስክ ሀገርን ለማቅናት መንቀሳቀስ እንደሚኖርባቸው የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ተናገሩ።
ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች በመጀመሪያ፣ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች ያሰለጠናቸውን ከ4 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቋል።
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት ሚኒስትሯ ባደረጉት ንግግር በአሁኑ ወቅት እንደ ሀገር ጊዜያዊ ችግሮች የገጠሙ ቢሆንም ችግሩ አንድነትን ለማጠናከርና ክፍተቶችን ለማስተካከል እድል ይፈጥራል ነው ያሉት፡፡
እህት ወንድሞች ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር እየተዋደቁ መሆናቸውን ያነሱት ሚኒስትሯ፤ ተመራቂዎች የተግባር ሰው በመሆን በተማሩበት የሙያ መስክ ሀገርን ለማቅናት መንቀሳቀስ እንደሚኖርባቸው ገልጸዋል፡፡
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል ዩሱፍ በበኩላቸው፤ ተቋሙ የሀገሪቱ ብልፅግና ለማረጋገጥ እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት በተለይም የተማረ ሰው ሃይል በማፍራት፣ የምርምር ስራዎችን እውን በማድረግና በሌሎች ተግባራት የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በ218 የትምህርት ዓይነቶችን በማስተማር ሀገሪቱ የምትፈልገውን የሰው ሃይል እያፈራ ስለመሆኑ ጠቅሰዋል፡፡
በ2013 ዓ.ም በመደበኛ ፕሮግራም 85 የምርምር ስራዎችን ተሰርተው መጠናቀቃቸውን ጠቁመው 229 ደግሞ በሂደት ላይ ይገኛሉ ብለዋል፡፡
በተጨማሪም ከ45 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ያደረጉ 27 የተለያዩ ቴክኖሎጂ ተፈጻሚ መሆናቸውንም አመልክተዋል፡፡
ከተመራቂዎች መካከልም በኤሌክትሪካል ኢንጅነሪንግ ዘርፍ የሰለጠነችው ዮዲት ግርማ በሰጠችው አስተያየት፤ እኛ ተመራቂዎች የራሳችንን ስራ በመፍጠር ከጠባቂነት መላቀቅና ሀገርን ማበልፀግ ይገባናል ስትል ተናግራለች፡፡
በተለይም ሀገሪቱ ትኩስ ሃይል በምትፈልግበት ወቅት መመረቃቸው እንዳስደሰታት የገለፀችው ደግሞ የሀይድሮሊክና የውሃ ምህንድስና ተመራቂ ጠይባ መሐመድ ናት፡፡
ምሩቃን ሀገሪቱን ለመለወጥ ርብርብ ማድረግ ይጠበቅብናል ነው ያለችው፡፡
በኢኮኖሚክስ ትምህርት ዘርፍ 4 ነጥብ በማምጣት የሜዳሊያ ተሸላሚው እዮብ ሳሙኤል በበኩሉ፤ ሁሉም በተሰማራበት ዘርፍ በቁርጠኝነትና በአንድነት በመንቀሳቀስ ሀገሪቱን ማልማት እንዳለበት ተናግሯል፡፡
ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ካስመረቃቸው አጠቃላይ ተመራቂዎች መካከል 31 በመቶው ሴቶች እንደሆኑ ተገልጿል፡፡