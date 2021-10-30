የመንግስትን የሥራ ኃላፊዎች ከሙስና ተጋላጭነት ለመከላከል የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍ ተግባራዊ ሊደረግ ነው

ሀዋሳ ፤ ጥቅምት 20/2014(ኢዜአ) የመንግስትን የሥራ ኃላፊዎች ከሙስና ተጋላጭነት ለመከላከል የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍ ተግባራዊ ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆኑን የፌዴራል ሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ ፡፡
ኮሚሽኑ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸምን ለመገምገምና ለልምድ ልውውጥ ያዘጋጀው መድረክ በሃዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በዚህ ወቅት የፌዴራል ሥነምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ እንደተናገሩት ለሙስናና ብልሹ አሰራር ተጋላጭነት የሚቀንሱ የቅድመ መከላከል ላይ ያተኩሩ የሪፎርም ሥራዎች እየተካሄዱ ነው።
በተለይም ኮሚሽኑ የመንግስትን የሥራ ኃላፊዎች ከሙስና ተጋላጭነት ለመከላከል የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍ አዘጋጅቶ ተግባራዊ ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆኑን ነው የተናገሩት።
እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ ፤ የህግ ማዕቀፉ ከኃላፊዎች ጋር የተለያየ ቀረቤታ ያላቸው ግለሰቦችም ሆኑ ተቋማት በጨረታ፣ በቅጥር፣ በፍትሕ ሂደትና በሌሎች በመንግስታዊ ሥራዎች ላይ በሚሳተፉበት ወቅት በተፈቀደላቸው ሕጋዊ አሰራር ብቻ እንዲስተናገዱ የሚያደርግ ነው።
ባለስልጣናትም መሰል ሁኔታዎችን አስቀድመው እንዲያሳውቁ የሚያደርግ የአሰራር ሥርአት መሆኑን ነው ያስረዱት።
የሀገር ሀብት ለብክነት እንዳይጋለጥና የልማት ሥራዎች እንዳይደናቀፉ አስቀድሞ ለመከላከል የሚያስችሉ ተቋማዊ የሪፎርም ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ የሆኑ አሠራሮችና ተቋማትን በመፈተሽ የድጋፍና ክትትል ሥራዎች እንደሚከናወኑ አመልክተዋል፡፡
“ከዚህ ባሻገር ኮሚሽኑ ከመገናኛ ብዙሀን፣ ከሃይማኖት ተቋማትና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በማህበረሰቡ ውስጥ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን እየሰራ ይገኛል” ብለዋል።
በመድረኩ በክብር እንግድነት የተገኙት የሲዳማ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ በየነ በራሳ “ያለንን ውስን ሀብት ተጠቅመን የህዝባችንን ፍላጎት ለማሟላት ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመዋጋት መረባረብ ይገባል” ብለዋል።
የክልሉ መንግስት ሙስናን አስቀድሞ ለመከላከል ከኮሚሽኑና ከትምህርት ሴክተሩ ጋር በመተባበር በትምህርት ቤቶች ላይ ትውልድን በሥነምግባር የማነፅ ሥራዎችን እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
አቶ በየነ እንዳሉት፤ ትውልድን የማነጹ ተግባር የሚጠናከር ሲሆን በተለይም በህዝብ ተሳትፎ ላይ የተመሰረተ የመከላከል ሥራ በትኩረት መስራት ይቻላል።
የደቡብ ክልል ሥነምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ኑሪዬ ሱሌ በበኩላቸው፤ እስከ ወረዳ ያሉ የኮሚሽኑ መዋቅሮች ከተፅዕኖ ነጻ እንዲሆኑና የተሰጣቸውን ተልዕኮ በብቃት እንዲወጡ ለማስቻል የአደረጃጀትና የክህሎት ክፍተቶችን የመሙላት ሥራ መከናወኑን ተናግረዋል።
በክልሉ ሙስናንና ብሉሹ አሰራርን አስቀድሞ ለመግታት የመንግስት ባለሥልጣናትና ሠራተኞች ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ መደረጉንም ነው የገለጹት።
“በዚህም ካለፈው በጀት ዓመት ጀምሮ በተሰራው የተጠናከረ ስራ ከ332ሺህ በላይ የሚሆኑት ሀብታቸውን አስመዝግበዋል” ብለዋል።
ሀብት ማስመዝገብ ብቻውን ግብ ባለመሆኑ በተለይ ለሙስና ተጋላጭ በሆኑ ተቋማት ላይ የተመዘገበውን ሀብት ትክክለኛነት የማረጋገጥ ሥራው በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።