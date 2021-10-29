የተሳሳተ እና የተዛባ መረጃ በማሰራጨት ህብረተሰቡን የሚያደናግሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል

ጥቅምት 19 ቀን 2014 (ኢዜአ) የተሳሳተ እና የተዛባ መረጃ በማሰራጨት ህብረተሰቡን የሚያደናግሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሃላፊ አቶ ዮናስ ዘውዴ አስታወቁ።
አቶ ዮናስ ዘውዴ ከኢዜአ ጋር በስልክ ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት፤ ህብረተሰቡም የሀሰተኛ መረጃዎች ሰለባ ከመሆኑ በፊት ተጨባጭ የሆነውን እውነት ከትክክለኛ ምንጮች ማረጋገጥ ይኖርበታል።
በህብረተሰቡ ውስጥ ግለሰቦችን እንደ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ የመውሰድ አዝማሚያ በመኖሩ እውነትን ጉዳዩ ከሚመለከተው አካል ብቻ መጠየቅ ያስፈልጋል ነው ያሉት።
አቶ ዮናስ ሀሰተኛ መረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ የወቅቱ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ገልጸው፤ በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የተሰራጨው መረጃ ባለቤቱ ማነው? የጉዳዩን ትክክለኛነት ከማን ላረጋግጥ? ብሎ መጠየቅ አለበት።
ዛሬ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሀና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች በምግብ ተመርዘዋል ተብሎ የተሰራጨው መረጃ ሀሰት መሆኑን እንደ አብነት በማንሳት።
ተማሪዎቹ በምግብ መመረዛቸው ገና በምርመራ ሳይረጋገጥ ወሬውን ያራገቡ አካላት እንደነበሩ ገልጸው፤ በዚህም በርካቶች በሁኔታው መረበሻቸውን ጠቁመዋል።
በመሆኑም ከተማ አስተዳደሩ ከእውነት የራቁ መረጃዎችን ሆን ብለው በማናፈስ የህብረተሰቡን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማወክ የሚሰሩ አካላትን እንደማይታገስ እና ተገቢውን እርምጃም እንደሚወስድ በዚሁ ወቅት ገልጸዋል።
እውነትን ለማዛባት የግለሰቦችን እና የተቋማትን ስም ማጠልሸት፤ ሰዎች እንዳይረጋጉ፤ አካባቢ እንዲረበሽ የሚሰሩ አካላት እንዳሉ ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ሀሰተኞች በሚያሰራጩት ወሬ ከመደናገሩ በፊት መረጃውን በጥንቃቄ በመመርመር ሴረኞች ሊያጋልጥ ይገባል ብለዋል።
”ትክክለኛ መረጃ በማግኘት ሰው ይድናል፤ ሀገር ይድናል” ያሉት አቶ ዮናስ፤ መገናኛ ብዙሃንም ከፍተኛ የመረጃ ክፍተት ከመፈጠሩ በፊት ጉዳዩን በፍጥነት አጣርተው ለህብረተሰቡ በማድረስ፤ በተዛቡ መረጃዎች ምክንያት ሊደርስ የሚችልን ችግር መቀነስ ይችላሉ” ነው ያሉት።
እንደ አዲስ አበባ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሀሰተኛ እና ሀሰተኞን ለመከላከል ነዋሪው ትክክለኛ እና ምንጫቸው የተረጋገጠ መረጃዎችን የሚያገኝበት አሰራር መዘርጋቱን ተናግረዋል።
ሀሰተኛ እና የተዛቡ መረጃዎችን ከምንጫቸው በማድረቅ እና በመረጃ የበለጸገ ሀገር ለመገንባት በህብረተሰቡ፤ በመገናኛ ብዙሃን እና ሌሎች ባለ ድርሻ አካላት መካከል በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
ከዚህ ጎን ለጎንም የተሳሳተ እና የተዛባ መረጃን በማሰራጨት ህብረተሰቡ እንዳይረጋጋ እና እንዲረበሽ የሚሰሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል።