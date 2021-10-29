ጥቅምት 19 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት ቡድኑ የሚነዛውን የሃሰት ወሬ ባለመስማትና ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር የጠላትን ሴራ ማክሸፍ እንደሚገባ ብርጋዴር ጀኔራል ናስር አባዲጋ ተናገሩ።
አሸባሪው ቡድን ሀገር ከማፍረስ ተግባሩ ባሻገር ልዩነትን በመፍጠር ዜጎችን እርስ በርስ ማጋጨት ያደገበት ስልቱ መሆኑም ተመላክቷል።
በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ውሃ ከተማ ዛሬ የህዝብ ለህዝብ መድረክ ተካሂዷል።
በመከላከያ ሠራዊት የስምንተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀኔራል ናስር አባዲጋ በመድረኩ ላይ እንደተናገሩት፤ አሸባሪው ህወሃት በሚፈጽመው ግፍ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት አስከትሏል።
ከዚህም ባለፈ ልዩነቶችን በመፍጠር ዜጎችን እርስ በርስ ለማጋጨት እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
“ብሔርና ሃይማኖት የግጭት መንስኤ ሊሆን አይገባም” ያሉት ዋና አዛዡ፤ “አሸባሪ ቡድኑ በሚነዛው የሃሰት ፕሮፖጋንዳና የጥላቻ ወሬ ተጠልፎ ከመውደቅ ይልቅ ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር የጠላትን ሴራ ማክሸፍ ይገባል” ብለዋል።
ተዋልዶና ተዛምዶ የኖረውን ህዝብ በሆድ አደሮችና ተላላኪዎች ምክንያት እንዲጋጭ በማድረግ የሰው ህይወት ያለአግባብ እንዲጠፋ፣ ንብረት እንዲወድምና ህዝቡ እንዲፈናቀል መደረጉን ጠቅሰዋል።
ህዝቡ ወንድማማችነትን በማጠናከር ለህግ የበላይነት መከበር የበኩሉን እንዲወጣ ብርጋዴር ጄነራሉ ጠይቀው፤ “በአካባቢው የመከላከያ ሠራዊት ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ጠንካራ ህግ የማስከበር ስራ እየሰራ ይገኛል” ብለዋል።
የአሸባሪ ቡድኑን ወረራን መመከት የተቻለውም በህዝቡ ያልተቋረጠ ደጀንነት መሆኑን ጠቁመው፤ ቀጣይም ቡድኑን ለመደምሰስ በሚደረገው ትግል ህዝቡ አጋርነቱን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የምዕራብ ጎንደር ዞን ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ቢክስ ወርቄ በበኩላቸው፤ የዞኑ ህዝብ ህብረቱን በማጠናከር ሀገሪቱን ከገጠማት ፈተና ለማውጣት የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት አመልክተዋል።
“ወራሪው ሃይል ዞኑን የትርምስ ማዕከል ለማድረግ አስቦ ቢንቀሳቀስም በጸጥታ ሃይሉና በህዝቡ ትብብር አብዛኛውን ጠላት ደምስሷል፤ ከፊሉ ደግሞ ወደ መጣበት መልሷል” ብለዋል።
ህዝቡ አንድነቱን በማፅናትና ልማቱን በማፋጠን ለወራሪው የማይበገር መሆን እንዳለበት አስገንዝበው፤ “ፅንፈኞች፣ ለሆዳቸው ያደሩና ጥቅመኞች ለማንም እንደማይጠቅሙ ህዝቡ ተረድቶ እየታገላቸው ነው” ብለዋል።
መንግስት በዞኑ የሚታየውን ህገወጥ እንቅስቃሴ ለማስቆም ቁርጠኛ ሆኖ መስራት እንዳለበት ያመለከቱት ደግሞ የገንዳ ውሃ ከተማ ነዋሪ የሀገር ሽማግሌ አቶ ገንዘብ ጀምበር ናቸው።
”የዞኑን ሰላም ለማስጠበቅ ሁላችንም ሃላፊነታችንን እንወጣለን” ያሉት የሀገር ሽማግሌው፤ የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ በሚደረገው ትግል አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።