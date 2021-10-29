በውጭ አገራት ለስራ የሚሰማሩ ዜጎች የጉዞ ሂደታቸው በአጭር ጊዜ እንዲከናወን ይሰራል

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 19/2014 (ኢዜአ) በውጭ አገራት ለስራ የሚሰማሩ ዜጎች የጉዞ ሂደታቸው በአጭር ጊዜ እንዲከናወን የሚሰሩ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እና የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቁ።
የሁለቱ ተቋማት ሃላፊዎች በቀድሞው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ተገኝተው ወደ ውጭ አገራት ለስራ የሚጓዙ ዜጎችን የጉዞ ሂደት አፈፃፀም ተመልክተዋል።
የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ፣ የቀድሞው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የነበረው አወቃቀር በሁለት ሚኒስትሪዎች ስር መግባቱን ገልጸዋል።
በመሆኑም ሁለቱ ተቋማት ቀጣይ በትብብር ለመስራት መዘጋጀታቸውን ጠቅሰው በዛሬው እለትም ወደ ውጭ አገራት ለስራ የሚጓዙ ዜጎችን የጉዞ ሂደት አፈፃፀም ተመልክተናል ብለዋል።
በዚህም መሰረት በውጭ አገራት ለስራ የሚሰማሩ ዜጎች የጉዞ ሂደታቸው በተለያዩ ምክንያቶች ሳይስተጓጎል በአጭር ጊዜ እንዲከናወን በጋራ ለመስራት ተዘጋጅተናል ነው ያሉት።
በፌዴሬሽን ስር ያሉ ህጋዊ ኤጀንሲዎች በቀጣይ ጥሪ ተደርጎላቸው በሚያጋጥሙ ችግሮችና መፍትሄዎች ላይ በጋራ እንደሚመክሩም ጠቅሰዋል።
በጉዞ ሂደት ህገ-ወጥ ተግባር የሚፈፅሙ ኤጀንሲዎች ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ክትትል በማድረግ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል።
የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ አሰግድ ጌታቸው፤ በኢትዮጵያ ከ800 በላይ ሰራተኛና አሰሪ አገናኝ ኤጀንሲዎች ቢኖሩም ህጋዊ ሆነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት 261 ብቻ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በመሆኑም በቀጣይ ጥብቅ ክትትል በማድረግ ሁለቱ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በጋራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
በዘርፉ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት የአጭር፣ የመካከለኛና የረዥም ጊዜ እቅድ መያዙንም ገልጸዋል።