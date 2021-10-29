በጎንደር ከተማ ከ480 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተካሄደ ነው

ጎንደር ፤ ጥቅምት 19/2014(ኢዜአ) በጎንደር ከተማ ከ480 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየተገነቡ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶች ዛሬ በከተማ አስተዳደሩ የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ተጎበኙ፡፡
የልማት ፕሮጀክቶቹ በከተማው የሚገኙ ከ6ሺ በላይ ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረጋቸው ተገልጿል፡፡
የአስተዳደሩ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ሃላፊ አቶ አንዱአለም ሙሉ በጉብኝቱ ወቅት እንዳሉት፤እየተገነቡ ያሉት የልማት ፕሮጀክቶች 112 ናቸው፡፡
ከልማት ፕሮጀክቶቹ መካከል የውስጥ ለውስጥ የጠጠርና የ16 ኪሎ ሜትር የድንጋይ የድንጋይ ንጣፍ መንገዶች እንዲሁም ስምንት አነስተኛ መካከለኛና ከፍተኛ ድልድዮች ይገኙባቸዋል፡፡
የወጣቶች መዝናኛ ማዕከላት፣ የጎርፍ መፋሰሻ ቦዮች፣ የአረንጓዴ ፓርኮችና መናፈሻዎች የመንገድ ዳር መብራቶች ዝርጋታ ስራዎች እንዳሉም ሃላፊው ገልጸዋል፡፡
የልማት ፕሮጀክቶቹ የሚከናወኑት ከአለም ባንክ፤ ከከተማ አስተዳዳሩና ከክልል የመቀናጆ ፕሮጀክት በተመደበ በጀት እንደሆነ አመልክተዋል።
ከልማት ፕሮጀክቶቹ መካከልም ተጠናቀው ለአገልግሎት የተዘጋጁ እንዳሉም አስረድተዋል፡፡
የክትትልና የድጋፍ ስርዓት በመዘርጋትና የፕሮጀክቶቹን የግንባታ ጥራት በመቆጣጠር ቀሪዎቹ የልማት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ጸጋው እዘዘው ፤ ምክር ቤቱ ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ የልማት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ተሰርተው መጠናቀቃቸውንና የተመደበው በጀት ለታለመለት ዓላማ መዋሉን ይቆጣጠራል ብለዋል፡፡
በከተማው በአንዳንድ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ የጥራት መጓደልና የተቋራጮች አቅም ማነስ እንዲሁም የግንባታ መጓተቶች እንደሚስተዋሉ አንሰተዋል፡፡
ምክር ቤቱ በየጊዜው በሚያካሂደው የመስክ ምልከታ የማስተካከያና የእርምት እርምጃዎች እንዲወሰዱ በማድረግ የልማት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቀው ለህዝብ ጥቅም እንዲውሉ እያደረገ ይገኛል ብለዋል፡፡
”የመሰረተ ልማት ጉብኝቱ የምክር ቤቱ አባላት በህዝብ የተጣለባቸውን አደራ በመወጣት ህዝቡ የልማት ተቋዳሽ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል” ያሉት ደግሞ የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ ማሬ ጎሌ ናቸው፡፡
በከተማው በተለይም በመብራት መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸመውን ዝርፊያ በመከላከል ረገድ ህዝቡ በተደራጀ አግባብ ባለቤትነት ስሜት ሊጠብቃቸው እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡