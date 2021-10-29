የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ለመግታት የቁጥጥሩ ስራ ይጠናከራል

ሐረር፤ ጥቅምት 19/2014(ኢዜአ) በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ለመግታት የቁጥጥሩን ስራ እንደሚያጠናክሩ ባለድርሻ አካላት ገለጹ።
የድሬዳዋ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኮንትሮባንድን መከላከል በሚቻልበት ዙሪያ በሐረር ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ አካሄዷል።
ከተሳታፊዎቹ መካከል የሐረር ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ አስተባባሪ ዋና ኢንስፔክተር አብርሃም ሞላ በተለይ በኮንትሮባንድ ንግድ የተሰማሩ ተጠርጣሪዎችን ተከታትሎ ከመያዝ አንጻር ክፍተት መኖሩን ገልጸዋል።
ሆኖም ክፍተቱን ለመሙላት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የቁጥጥሩን ስራ እንደሚያጠናክሩ አስታውቀዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኮማንደር ናስር አህመድ፤ በዞኑ የኮንትሮባንድ እንቅሰቃሴን ለመግታት ፖሊስ እና ልዩ ሃይል አባላት ውጤታማ ስራ እያከናወኑ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
በተለይ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ፣መድሃኒት እና የገንዘብ ዝውውርን ለመቆጣጠር ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት እያካሄዱት ያለው የቁጥጥር ስራ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
የድሬዳዋ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ደምመላሽ ተሾመ በበኩላቸው፤ባለፉት ሶስት ወራት ከ147 ሚሊየን ብር ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን በቁጥጥር ስር እንዳዋሉ አስታውቀዋል።
በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ አልባሳት፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ፣ መድሃኒት፣ የተሽከርካሪ ጎማዎች፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችና ምግብ ነክ ምርቶች እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ኮንትሮባንድን ከመቆጣጠር ባለፈ ከህጋዊ ንግድ ቀረጥ 2 ቢሊየን ብር የሚጠጋ ገቢ መሰብሰቡን አመልክተዋል።
በሐረር ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ህገ ወጥ የሆኑ ስምንት ተሽከርካሪዎች በውርስ ገቢ እንደሆኑም ተመልክቷል።
በምክክር መድረኩ የሀገር መከላከያ ሠራዊት፣የፌዴራል ፖሊስ፣የሐረሪ ክልል፣የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ ተወካዮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።