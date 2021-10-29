የአገር ሉአላዊነት ላይ የሚቃጡ የሳይበር ጥቃቶችን ለመመከት ልዩ ጥንቃቄ መደረግ አለበት

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 19/2014 (ኢዜአ) የአገር ሉአላዊነት ላይ የሚቃጡ የሳይበር ጥቃቶችን ለመመከት በተለይም የደህንነትና የጸጥታ ተቋማት ላይ ልዩ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አሳሰበ።
ኤጀንሲው ሁለተኛውን የሳይበር ሳምንት ምክንያት በማድረግ ቁልፍ ከሆኑ የመንግስት የጸጥታ፣ ደህንነትና መሰል ተቋማት ለተውጣጡ የአይሲቲና ኮሙንኬሽን ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል።
የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንተነህ ተስፍዬ፤ በሰልጠናው መክፈቻ ላይ ባስተላለፉት መልእክት የሳይበር ጥቃት በአለም እንዲሁም በአገር ደረጃ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል ነው ያሉት።
በአለም ላይ በአሁኑ ሰአት የሳይበር ጥቃት ከፍተኛ ጉዳትና ውድመት እያስከተለ ከሚገኝባቸው መካከል የፀጥታና የፋይናንስ ዘርፉ ተጠቃሽ መሆኑን ገልጸዋል።
በአውሮፓዊያኑ 2020 የወጣ አንድ መረጃ እንደሚያመለክተው ዓለማችን በሳይበር ጥቃት ምክንያት በዚህ ዓመት 2 ነጥብ 5 ትሪሊዮን ዶላር አጥታለች።
የሳይበር ጥቃቱ በዚሁ ከቀጠለ በ2025 ዓለማችን 6 ትሪሊዮን ዶላር ሊደርስ የሚችል ገቢ ልታጣ ትችላለች የሚል ግምት መኖሩን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያም አሰራሮች ወደ ዲጂታል እየተቀየሩ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ እየተፈጸሙ ያሉ የሳይበር ጥቃቶች እየተበራከቱ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በተለይም የደህንነትና ጸጥታ እንዲሁም ቁልፍ የመንግስት ተቋማት የአገርን ደህንነት የሚጠብቁና ቁልፍ መረጃዎች የያዙ በመሆናቸው የሳይበር ጥቃት ኢላማዎች እንደሆኑ ገልጸዋል።
የእነዚህን ተቋማት ማህበራዊ የትስስር ገጾች በመጥለፍና የተሳሳተ መረጃ በመለጠፍ፣ ኢ-ሜሎች ሰብሮ ሚስጥራዊ መረጃዎችን በመውሰድ የአገር ሉአላዊነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ቀውሶች ሊፈጸሙ ይችላሉ ተብሏል።
የውስጥና የውጭ ሰራተኞችን ጨምሮ ለሳይበር ጥቃት አድራሾች ተጋላጭነትን ለመቀነስ ጠንካራ የይለፍ ቃል አጠቃቀምን ማጠናከር ከጥብቅ የጥንቃቄ መንገዶች ውስጥ ተዘርዝሯል።
የስልጠናው ተሳታፊዎች በተቋማቸው ከሳይበር ደህንነትን ጋር ተያይዞ የሚጠቀሙባቸውን ጥንቃቄዎች በማጋራት በቀጣይ ትኩረት መደረግ ያለባቸውን አሰራሮች ጠቁመዋል።
ከጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፤ መከላከያና ሌሎች የመንግሥት የጸጥታ፣ የደህንነትና ቁልፍ ተቋማት የተውጣጡ ሙያተኞች በስልጠናው ተሳትፈዋል።
በአለም ለ18ኛ በኢትዮጵያ ለ2ኛ ጊዜ እየተከበረ በሚገኘው የሳይበር ደህንንት ወር “የሳይበር ደህንነት የጋራ ሃላፊነት ነው እንወቅ እንጠንቀቅ” በሚል መሪ ሃሳብ እየተከበረ ይገኛል።