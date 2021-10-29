አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 19/2014(ኢዜአ) በአፍሪካ በስፋት እየተስተዋለ ለመጣው መፈንቅለ መንግስት የውጭ ጣልቃ ገብነት ዋነኛው ምክንያት መሆኑን አንድ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ገለጹ፡፡
በአፍሪካ ከድህረ ቀኝ ግዛት ወዲህ ከ200 ጊዜ በላይ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የተደረገ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ደግሞ 16 ጊዜ የተደረገው በሱዳን መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
በተለይ ዓለምን “ምስራቅና ምዕራብ” አድርጎ ለሁለት በከፈለው የቀዝቃዘው ጦርነት ወቅት በሁለቱ ጎራ በተሰለፉ ኃያላን መንግስታት የጂኦ-ፖለቲካ ፍላጎት ሳቢያ አፍሪካ በመፈንቅለ መንግስት ሰላምና መረጋጋት ተስኗት ቆይቷል።
በወቅቱ ስልጣን የተቆናጠጡት በርካታ የአፍሪካ አገራት መሪዎች በመፈንቅለ መንግስት የመጡ መሆናቸው ደግሞ ለዚህ አመላካች መሆኑ ይነገራል።
በኢትዮጵያም የምስራቁ ጎራ ደጋፊ የነበረው የደርግ ስርዓት ወደ ስልጣን የመጣበትን ሂደት የዚሁ ማሳያ መሆኑ ይጠቀሳል።
በአፍሪካ አሁንም መፈንቅለ መንግስት የቀጠለ ሲሆን ቅርቡ ማሊ እና ጊኒ ተካሂዶ ከቀናት በፊት ደግሞ በሱዳን ወታደራዊ ኃይሉ የሲቪል መንግስቱን በመበተን ስልጣን ተቆጣጥሯል፡፡
ይህንንም ተከትሎ በሱዳን ሰላምና መረጋጋት ባለመኖሩ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ትገኛለች።
የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁሩ ረቡማ ደጀኔ እንደሚሉት በአፍሪካ በስፋት እየተስተዋለ ለመጣው መፈንቅለ መንግስት የውጭ ጣልቃ ገብነት ዋነኛው ምክንያት ነው።
በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ አንዳንድ ምእራባውያን እና የአረብ አገራት በአፍሪካ ያላቸው ፍላጎትና ጣልቃ ገብነት በግልጽ እየታየ መጥቷል ብለዋል።
አገራቱ በአፍሪካ ጉዳያቸውን የሚያስፈፅምላቸው ተላላኪ መንግስት መፍጠር ስለሚሹ ጣልቃ ገብነታቸው እየተባባሰ መጥቷል ነው ያሉት።
የውጭ ሃይሎች ፍላጎትና ጣልቃ ገብነቱ መጠናከር በአፍሪካ የዴሞክራሲ ስልጣን ሽግግር እየተሰናከለ በተለይም የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ስር እየሰደደ መሆኑን ምሁሩ ይናገራሉ።
አፍሪካውያን ህብረትና አንድነታቸውን በማጠናከር የውጭ ጣልቃ ገብነትን መቋቋም አለባቸው ያሉት ረቡማ የውስጥ ችግሮቻቸውንም በራሳቸው መፍታትን ማጠናከር አለባቸው ብለዋል።
የአፍሪካ ህብረትም አህጉሪቷ የውጭ ጣልቃ ገብነትን እንድትቋቋም የበኩሉን ሚና መጫወት አለበት ነው ያሉት።