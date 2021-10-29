ግምታቸው ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የኮንትሮባንድ እቃዎችን ጨምሮ ህገ ወጥ ተሽከርካሪዎች ተያዙ

አዳማ፣ ጥቅምት 19/2014(ኢዜአ) ግምታቸው ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የተለያዩ የኮንትሮባንድ እቃዎችን ጨምሮ ቀረጥና ታክስ ሳይከፈልባቸው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ተሽከርካሪዎችን መያዙን ፖሊስ አስታወቀ።
የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአካባቢ ሰላምና ፀጥታ ማስከበር ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ከበደ ለገሰ ለኢዜአ እንደገለጹት የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ተከታታይና ዘላቂ ኦፕሬሽኖች እያካሄዱ ነው።
የኮንትሮባንድና የህገ ወጥ ንግድ እንቅስቃሴዎችን ለማምከን በተደረገ ክትትልና ቁጥጥር ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዛቸውን ተናግረዋል።
ከተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል ልባሽ ጨርቆች፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችና መድሃኒቶች፣ ሺሻዎችና የሺሻ ማጨሻ ዕቃዎች እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
እንዲሁም የመንግስት ቀረጥና ታክስ ሳይከፈልባቸው በህገ ወጥ መንግድ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ከነባለቤታቸው ተይዘው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን አመልክተዋል።
በተመሳሳይ በኮንትሮባንድ ንግድ ምልልስ እንዲሁም በዝርፊያና ስርቆት የተሰማሩ ተሽከርካሪዎችና የወንጀሉ ተሳታፊ ግለሰቦች ጭምር በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ለህግ ቀርበው የቅጣት ውሳኔ እንደተሰጣቸው ምክትል ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
በስርቆት፣ በዝሪፊያና በተለያዩ ወንጀሎች በቀጥታ ተሳታፊ የነበሩና ተባባሪ የሆኑ 25 ግለሰቦች ከ18 ዓመት እስክ 3 ዓመት በሚደርስ እስራትና በገንዘብ መቀጣታቸውን አመልክተዋል።
መንግስት ከቀረጥና ታክስ ማግኘት የነበረበትን ገቢ በማሳጣት በህገ ወጥ መንገድ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የተጠረጠሩ ግለሰቦች ደግሞ ከነ ተሽከርካሪዎቻቸው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይ በዜጎች መኖሪያ ቤቶችና በኢንዱስትሪዎች አካባቢ በትጥቅ የተደገፈ ዝርፊያ የፈፀሙ ሃይሎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ጠቁመው ሌሎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ወንጀለኞች ጭምር ለህግ በማቅረብ ፍርድ እያገኙ መሆኑን ኮማንደሩ ተናግረዋል።
የከተማዋ ሰላምና ፀጥታ እየተረጋገጠ ነው ያሉት ምክትል ዳይሬክተሩ በምስራቅ ሸዋ ዞን በኩል ያለንን ስጋት ለመቀነስ በሶዴሬ፣ ወለንጭቲ፣ ሞጆ፣ ምንጃር መስመርና በወንጂ በኩል ያሉ የመውጫና መግቢያ በሮች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
ህገ ወጥ እንቅስቃሴን ለመከላከል፣ ወንጀለኞችን፣ ሌቦችና የጠላት ተላላኪዎችን ለማደን ከሰሞኑ በተደረገ ኦፕሬሽን መደበኛ ፖሊስ፣ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስና ሚሊሻን ጨምሮ ከ750 በላይ የሚሆኑ የፀጥታ አካላት መሳተፋቸውን ኮማንደር ከበደ አስታውቀዋል።