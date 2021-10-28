“ከባድ መሳሪያ ተኮሱብን፤ ተፈናቀልን” – ህፃናት

ጥቅምት 18/2014 (ኢዜአ) የአሸባሪው ህወሓት “ከባድ መሳሪያ ተኮሱብን፤ ተፈናቀልን” ሲሉ በሀምዛ ጊዜያዊ መጠለያ የሚገሹ ህጻናት እማኝነታቸውን ይናገራሉ።
በአፋር ክልል ጭፍራ ወረዳ ነዋሪ ህፃናት በአሸባሪው ህወሓት ከተተኮሰው ከባድ መሳሪያ በተዓምር ተርፈው በመጠለያ ጣቢያ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
አሸባሪው ህወሓት ጭፍራ ከተማን ለማውደም በሰላማዊ ዜጎች ላይ ከባድ መሳሪያ በመተኮስ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል።
አሸባሪው ህወሃት የጥቃት ኢላማ ካደረጋቸው ንጹሃን ዜጎች መካከል ህፃናት ይገኙበታል።
በጋሊኮማ ጥቃት ንፁሃንን በመጨፍጨፍ የማይሽር ጠባሳን በአፋር ህዝብ ላይ ያሳረፈው አሸባሪው ህወሃት፤ በድጋሚ በጭፍራ ወረዳ በሚኖሩ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ከባድ መሳሪያ በመተኮስ ጭፍጨፋ አካሂዷል። ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሏል።
ከአሸባሪው ህወሃት ጭፍጨፋ ተርፈው በሀምዛ ጊዜያዊ መጠለያ በርካታ ህጻናት ይገኛሉ። ህጻናቱ ቦርቀው ያልጠገቡ፣ ነገን ተስፋ ያደረጉ ቢሆኑም የከባድ መሳሪያ እሩምታ ምክንያት ሸሽተው ጊዜዊ መጠለያ ተገኝተዋል። ሌሎች አረጋዊያን፣ ሴቶች፣ እናቶች አካል ጉዳተኞች የአሸባሪው ህወሃት ሰለባ ሆነዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ህፃናቱ ከተተኮሰው ከባድ መሳሪያ መትረፋቸውን በጣፋጭ አንደበታቸው ይናገራሉ። ከሞት አምልጠው በጊዜያዊ መጠለያ መገኘታቸውንም እንዲሁ።
ህጻናቱ እንደሚሉት፤ ቤተሰቦቻቸው እየንከባከቡ ያሳድጓቸው ነበር። ነገር ግን አሁን እነርሱን ጨምሮ ወላጆቻቸው ለችግር ተዳርገዋል።
የ10 ዓመቷ ህፃን ነጃት አሚር ከቤተሰቦቿ ጋር በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ተጉዛለች። እግሯን እሾህ እየወጋት ተሰቃይታለች።
ለዚህ የበቁት በድንገት የተከፈተውን የከባድ መሳሪያ ድብደባ በመሸሽ ነው።
ህፃኗ ተደላድላ ከምትኖርበት ቤት እንድትፈናቀል የዳረጋት የሽብር ቡድኑ ተግባር ለረሃብና ጥማት ዳርጎኛል ትላለች።
ሌላኛዋ የ9 ዓመት ህፃን ሀሊማ ያሲን በበኩሏ በአሸባሪው ህወሃት ምክንያት ከነቤተሰቧ ከቀዬዋ ሸሽታ ተፈናቅላለች። አሸባሪው ህወሓት “ለረሃብና ጥማት ዳርጎኛል” ብላለች።
አሸባሪው ህወሓት ከተኮሰው ከባድ መሳሪያ በተዓምር ተርፋ መጠለያ ጣቢያ መምጣቷን የምትገልፀው የ8 አመቷ ዚክራ አህመድ ደግሞ፤ ከሞቀ ቤታቸው ወጠታ ለፀሀይ ፣ ብርድና ርሀብ እንደተዳረገች ትናገራለች።
የ8 ዓመቷ ህፃን ሲቲና ከድር በበኩሏ አሸባሪው ህወሓት የከፈተው ጦርነት ከቀዬቸው ተሰደው ለችግር እንዲዳረጉ ምክንያት መሆናቸውን ታምናለች።