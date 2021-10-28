ስምንት የሽብርተኛው ሸኔ ቡድን አባላት እጃቸውን ሰጡ

ነገሌ፤ ጥቅምት18/2014 (ኢዜአ) የሰላም አማራጭ የተቀበሉ ስምንት የሽብርተኛው ሸኔ ቡድን አባላት እጃቸውን ለመንግስት መስጠታቸውን የጉጂ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ፡፡
የመምሪያው ጸጥታና ሰላም ማስከበር ምክትል ዳይሬክተር ዋና ሳጂን ጉተማ ሳፋይ እንደገለጹት፤ ቡድኑ በዞኑ ጎሮዶላ ሊበንና ጉሚ ኤልደሎ ወረዳዎች በንጹሀን ላይ ጥቃት እያደረሰ ነው፡፡
የህግ የበላይነትን ለማስከበር በሽብርተኛው ሸኔ ላይ የሚወሰደው እርምጃ እየበረታ በመምጣቱ የቡድኑ አባላት እጃቸውን በሰላም መስጠት እንደጀመሩ አስረድተዋል፡፡
ስምንቱ የቡድኑ አባላት እጃቸውን የሰጡት ትናንት መሆኑን አመልክተው፤ ይዘውት የነበሩ አንድ ክላሽንኮቭ ጠብመንጃ፣ 57 ተተኳሽ ጥይቶችና ስለታማ መሳሪዎች ማስረከባቸውም አስታውቀዋል፡፡
የሽብር ቡድኑ አባላት የሰላም አማራጭን እንዲከተሉ የአባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የሀይማኖት አባቶች እገዛ ጉልህ ድርሻ ማበርከታቸውን ዋና ሳጂን ጉተማ አመልክተዋል፡፡
ዱለቻ ባቲ እጃቸውን ለመንግስት በሰላም ከሰጡት መካከል አንዱ ሲሆን ኦሮሞ ተበድሏል ነጻ ታወጣላችሁ ተብሎ ተታሎ ቡድኑን እንደተቀላቀለ በሰጠው አስተያየት ገልጿል።
የሽብር ቡድኑ ዓላማ ጥፋት መሆኑን በመገንዘብ የሰላም አማራጭን ለመከተል እንዲወስን እንዳደረገው ተናግሯል፡፡
በምዕራብ ጉጂ ዞን ቡሌ ሆራ ከተማ በተካሄደ ህዝባዊ የሰላም ኮንፈረንስ ሽብርተኛው ሸኔ በጉጂ አሮሞ አባገዳዎች ጠላት ተብሎ መፈረጁ ይታወሳል፡፡