በህዝቦች መካከል መከፋፈል የሚፈጥሩ ጽንፈኞችን በጋራ እንታገላለን

መተማ፤ ጥቅምት 18/2014 (ኢዜአ) ጽንፈኞች ከአሸባሪው የህወሓት በድን ጋር በማበር በህዝቦች መካከል መከፋፈልን ለመፍጠር የሚያደርጉትን ጥረት በጋራ እንደሚታገሉ በምዕራብ ጎንደር ዞን የመተማ እና አዳኝ አገር ጫቆ ወረዳ ነዋሪዎች አስታወቁ።
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ በበኩሉ ህዝብን በማስተባበር ፀረ ሰላም ሃይሎችን በህግ ፊት ለማቅረብ እየሰራሁ ነው ብሏል።
በመተማ ወረዳ የመቃ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ጋሻው ጥላሁን እንዳሉት፤ በብሔር ስም የሚነግዱ ፅንፈኞችና ፀረ ሰላም ኃይሎች ንጸሃንን ለሞት፣ መፈናቀልና የሀብት ውድመት ምክንያት ሆነው መቀጠል የለባቸውም።
“በህዝብ ስም እየነገዱ ንፁሀንን የሚገድሉ፣ የሰዎች እግታና የንብረት ዝርፊያ የሚፈፅሙ ሃይሎችን ከመንግስት ጎን በመሆን ለህግ እንዲቀርቡ እንሰራለን” ብለዋል።
የቅማንት ጽንፈኛ ታጣቂዎች ከዚህ በፊት ከህወሓት የሽብር ቡድን ጋር በማበር በወረዳው ጉባይ ቀበሌ ከፍተኛ የንብረት ውድመትና የህይወት መጥፋት ማስከተላቸውን አስታውሰዋል።
በአሁኑ ወቅትም በመቃ ቀበሌም ይህንኑ የጥፋት ተግባር ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ ከፀጥታ ሃይሉ ጋር በመተባበር እንዲያዙ መደረጋቸውን ነው ያስረዱት።
“ህዝቡን መደበቂያ ዋሻ አድርጎ ወንጀል መፈጸም ከዚህ በኋላ ሊያበቃ ይገባል” ያሉት አቶ ጋሻው፣ በቀበሌያቸው ከምንጊዜውም በላይ ጥብቅ ክትትል በማድረግ የአካባቢያቸውን ሰላም እንደሚያስጠብቁ ተናግረዋል።
የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ተስፋሁን ፈጠነ በበኩላቸው ፤ “የቅማንት ህዝብ መብት ተከራካሪ ነን” የሚሉ አካላት ፅንፈኛ ታጣቂ አደራጅተው በንጹሀን ህዝብ ላይ እገታ እየፈፀሙ መሆኑን ተናግረዋል።
“ጽንፍ የያዘን ግለሰብ ወገኔ ዘመዴ አልልም፤ ልጄንም ቢሆን ለህግ አሳልፌ እሰጣለሁ” ያሉት ነዋሪው፣ ለህግ የበላይነት መከበርና ለሰላም መስፈን በፅናት እንደሚሰሩ አስታውቀዋል።
“በፀረ ሰላም ሃይሎችና ተባባሪዎቻቸው ንጹሀን ሊሰቃዩ አይገባም፤ ወንጀለኛን መነጠል ያስፈልጋል።” ያሉት ደግሞ በዞኑ አዳኝ አገር ጫቆ ወረዳ የነጋዴ ባህር ከተማ ነዋሪ አቶ ዘመነ ድንቁ ናቸው።
”ወንጀለኛና ፀረ ሰላም ኃይልን መደበቅ መርዛማ እባብን በትራስህ ውስጥ አድርጎ እንደመተኛት ነው” ያሉት ነዋሪው፣ ከዚህ በኋላ አካባቢው በፅንፈኞች የግጭት ቀጠና እንዳይሆን አበክረው እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሀይማኖት ከፋለ ፤ ጽንፈኞች ከህወሓት አሸባሪ በድን ጋር በማበር አካባቢውን የግጭት ቀጠና ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉም ህብረተሰቡን በማስተባበር በተከናወነው ስራ አንፃራዊ ሰላም ማስፈን መቻሉን ተናግረዋል።
ኢንስፔክተሩ እንዳሉት ፅንፈኛው ታጣቂ ሀይል በነሐሴ ወር 2013 ዓ.ም መጨረሻ ከአሸባሪው ህወሓት አባላት ጋር በማበር በአካባቢው የጸጥታ ችግር እንዲነሳ አድርጎ ነበር።
በዚህም ንፁሀን ከቄዬው እንዲፈናቀል ማድረጋቸውን ነው ያስታወሱት።
በወንጀሉ ውስጥ እጃቸውን ያስገቡትን በመለየት ለህግ እንዲቀርቡ እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው፣ “ከአቅም በላይ በሆኑት ላይ እርምጃ ተወስዷል” ብለዋል።
በውስጥም በውጭም ያለ ጠላት ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ሃይሉን ባጠናከረበት በአሁኑ ወቅት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት ቆሞ መመከት እንዳለበት ዋና ኢንስፔክተር ሀይማኖት አስተያየት ሰጥተዋል።