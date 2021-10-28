በጋምቤላ ክልል ለግብርና ኢንቨስትመንት የሚውል መሬት እየተጠና ነው- ቢሮው

ጋምቤላ ጥቅምት 18/2014(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል ለግብርና ኢንቨስትመንት የሚውል መሬት በጥናት እየተለየ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉን የግብርና ኢንቨስትመንት ልማት ለማጠናከር ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የውይይት መድረክ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተካሂዷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ አጃክ ኡቻላ በውይይት መድረኩ ላይ እንዳሉት የክልሉ የግብርና ኢንቨስትመንት በጥናት ተደግፎ ሥራ ላይ ባለመዋሉ የሚፈለገውን ውጤት አላስገኘም ።
አሁን ላይ የተቀናጀ የመሬት አጠቃምና ልማት ዕቅድ በማዘጋጀት ኢንቨስትመንቱን ውጤታማ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ዕቅዱ የአካባቢውን ሥነ ምህዳር ታሳቢ ባደረገና የኢንቨስትመንት ቦታዎችን ባመላከተ መልኩ መሰናዳቱን አመልክተዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተወካይ አቶ ቢተው ዳክ በክልሉ ባለፉት ዓመታት የተካሄደው የግብርና ኢንቨስትመንት ልማት ያልተጠናና ሽብርተኛውን ህወሃት ተጠቃሚ ሲያደርግ የቆየ እንደ ነበር ተናግረዋል።
ከለውጡ ወዲህ የክልሉን የመሬት ሀብት በጥናት በተደገፈ አሰራር ለልማት ለማዋል እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል።
የግብርና ሚኒስትር ተወካይ አቶ አለማየሁ ገብረ ሥላሴ በበኩላቸው መንግሥት ባለፉት ዓመታት በዓለም ላይ በምግብ ሰብሎች ዋጋ መጨመር የተፈጠረውን ችግር ለማቃለል የአገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶችን በግብርና ኢንቨስትመንት ማሰማራቱን አስታውሰዋል።
ይሁን እንጂ በሥራ ዕድል ፈጠራ፣ በኢንዱስትሪ ግብዓት አቅርቦትና ሌሎችም ዘርፎች የተጠበቀውን ያህል ውጤት እንዳላስገኘ ተናግረዋል።
ልማቱን ውጤታማ ለማድረግ በሚከናወኑ መሬት የመለየት፣ የማጥራት፣ የማስተላለፍና የክትትልና ድጋፍ ሥራዎች ባለድርሻ አካላት በትጋት እንዲሰሩ አሳስበዋል።
በጋምቤላ ክልል ለግብርና ልማት በዋል የሚችል ከ1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት መኖሩን ጥናቶች ያመላክታሉ።
በኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት በግብርና ኢንቨስትመንት የሚለማውን መሬት 4 ነጥብ 2 ሚሊዮን ሄክታር ለማድረስ መታቃዱን የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ከጀርመን የልማት ተራድኦ ድርጅት ጋር በመተባበር ባካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የመንግሥት፣ የባለሃብቶችና የማህበረሰብ ተወካዮች ተሳትፈዋል።