ቁጠባን ባሕሉ ያደረገ ሕዝብ ለአገሩ ለውጥና እድገት ያመጣል

አዲስ አበባ ጥቅምት 18/2018 (ኢዜአ) የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት ስራ ማኅበራት ለአገራዊ እድገትና ለውጥ ጉልህ ሚና እንዳላቸው ተገለጸ።
የአዲስ አበባ ኅብረት ስራ ኤጀንሲ ዓለም አቀፉን የቁጠባና ብድር የኅብረት ስራ ማኅበራት ቀን “የቁጠባና ብድር የኅብረት ስራ ማኅበራት ጤናማ የፋይናንስ ስርዓት ግንባታ ነገን ብሩህ ያደርጋል” በሚል መሪ ሃሳብ አክብሯል፡፡
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው አሊ በመዲናዋ የሚገኙ 1 ሺህ 185 የቁጠባና ብድር ኅብረት ስራ ማኅበራት ከ6 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ሃብት ማፍራታቸውን ገልጸዋል።
በስራቸው 237 ሺህ 480 አባላትን ያቀፉት ማኅበራቱ እንደ ግለሰብም ሆነ አገር እድገት ለማስመዝገብ ተኪ የሌለው ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል።
“ቁጠባን ባሕል ያደረገ ሕዝብ ያለበት አገር ለውጥ እና እድገት ያመጣል” በማለት የቁጠባን ጠቀሜታ አስረድተዋል።
የቁጠባና ብድር ኅብረት ስራ ማኅበራት የሚቋቋሙት ለትርፍ ሳይሆን የአባላቱን ችግር ለማቃለልና ደህንነታቸውን ለማስከበር ነው ያሉት ደግሞ የኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር ሲሳይ አረጋ ናቸው።
ይህ አገልግሎታቸው ከሌሎች የፋይናንስ ተቋማት የተለዩ እንደሚያደርጋቸው ጠቅሰዋል።
ማኅበራቱ የፋይናንስ ተደራሽነት ምህዳርን በማስፋት ጤናማ የሃብት ክፍፍል ለማስፈን እንደሚያገለግሉ አብራርተዋል።
ለነገ ማሰብ የሰውኛ መገለጫ አንዱ ባህሪይ በመሆኑ ሁሉም ካለው ቀንሶ መቆጠብን ባሕሉ ማድረግ እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
የአዲስ አበባ ቁጠባና ብድር ኅብረት ስራ ዩኒየን ስራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል ለገሰም ዕለቱ መከበሩ የፋይናንስ አገልግሎትን ለማስተዋወቅና ኅብረተሰቡን ስለ ቁጠባ አስፈላጊነት ለማስገንዘብ ያለውን ፋይዳ ገልጸዋል።
የቁጠባና ብድር ኅብረት ስራ ማኅበራት በመደበኛው የፋይናንስ ተቋማት መገልገል የማይችሉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ለማድረግ ያላቸውን አስተዋጽኦም አስረድተዋል።
የማኅበራቱን ተደራሽነት በማስፋት አሰራራቸውን የማዘመን ስራ እንደሚሰራም ጠቁመዋል።
ዓለም አቀፉ የገንዘብ ቁጠባና ብድር የኅብረት ስራ ማኅበራት ቀን በዓለም ለ74ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ30ኛ ጊዜ ነው እየተከበረ ነው።