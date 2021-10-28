የብልፅግና ፓርቲና የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር የሚያስችል ምክክር አደረጉ

ጥቅምት 18 /2014 (ኢዜአ) የብልፅግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ሃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ እና በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ጃኦ ዚዩን የሁለቱ ፓርቲዎች ቀጣይ ግንኙነት በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ ዛሬ ምክክር አደረጉ።
ዶክተር ቢቂላ በውይይቱ ወቅት እንዳነሱት፤ ቻይና ለኢትዮጵያ እድገትና ብልፅግና የምታደርገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አድንቀዋል።
ለአብነትም በቅርቡ ኢትዮጵያ የገጠማትን የውስጥ ፈተና በራሷ መፍታት እንደምትችል ቻይና የያዘችውን አቋም የሚደነቅ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የተለያዩ የአለም አገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት እንዲገታ ቻይና በመርህ ላይ በመቆም ላደረገችው ድጋፍ አመስግነዋል።
ከዚህ ጋር አያይዘውም የብልፅግና ፓርቲ ከቻይና የብልፅግና ስኬቶች ብዙ ልምዶችን እንዳገኘና ወደፊትም ልምዶችን እንደሚቀስም ዶክተር ቢቂላ አስታውቀዋል፡፡
በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ጃኦ ዚዩን በበኩላቸው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ምንጊዜም ለኢትዮጵያ እድገትና ብልፅግና ድጋፍ ማድረጉን እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
በቀጣይም መደጋገፍን መሰረት ባደረገ መልኩ ለጋራ ዓላማና ፍላጎት እንደሚሰሩ ተናግረዋል፡፡
አምባሳደሩ የዛሬ 50 ዓመት ቻይና በተባበሩት መንግስታት ከአምስቱ ሃያል ሀገራት ውስጥ አንዷ እንድትሆን ድምፅ ከሰጡ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ እንደምትገኝበት አውስተው አመስግነዋል።