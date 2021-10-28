እንጅባራ ጥቅምት 18/2014(ኢዜአ)ከአስቸጋሪ ሁኔታ ወጥተን የመማር ዕድል በማግኘታችን ተደስተናል።
ከአስቸጋሪ ሁኔታ ወጥተው የመማር ዕድል በማግኘታችን መደሰታቸውን ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተጠለሉ ተማሪዎች ይገልጻሉ።
”ከአስቸጋሪ ሁኔታ ወጥቼ የመማር ዕድል በማግኘቴ ተደስቻለሁ፤ ውጤታማ ለመሆን እተጋለሁ” ያለው ተፈናቃዩ ተማሪ ሐብታሙ ጌታቸው ነው።
ተማሪ ሐብታሙ በወራሪው ህወሃት ቡድን ከሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ ከነቤተሰቦቹ ተፈናቅሎ ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆኖ ቆይቷል ።
ሀብታሙ አሁን ላይ በአዊ ዞን በእንጅባራ ከተማ የ11ኛ ክፍል ትምህርቱን ለመከታተል በቅቷል።
ትምህርቱን ለመከታተል እንዲችል የተደረገለት ትብብር እንዳስደሰተው ተናግሯል።
”ከአስቸጋሪ ሁኔታ ወጥቼ የመማር ዕድል በማግኘቴ ተደስቻለሁ፤ ውጤታማ ለመሆን እተጋለሁ”ሲልም አስተያየቱን ሰጥቷል።
ተማሪ ሳሙኤል የዚያዓለምም በአሸባሪው ቡድን ከቆቦ ተፈናቅሎ በእንጅባራ ከተማ የስምንተኛ ክፍል ትምህርቱን ጀምሯል።
በአዲሱ መኖሪያው ትምህርት ለመቀጠል በተመቻቸለት ዕድል ደስታ እንደተሰማው ገልጿል።
ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የተፈናቀለችው ዝናሽ አበራ በበኩሏ “የከተማው ትምህርት ቤቶች ለተፈናቃይ ተማሪዎች ቅድሚያ ሰጥተው መቀበላቸው ሌሎች ያላገኙትን ዕድል ለማግኘት አስችሎናል” ብላለች።
”ልጆቻችን እንደማንኛውም ዜጋ ተፈናቅለው በተጠጉበት አካባቢ የመማር ዕድል እንዲያገኙ መደረጉ ተስፋ ሰጭ ድጋፍ ነው” ያሉት ደግሞ የተፈናቃይ ተማሪ ወላጅ አቶ አበራ አምባው ናቸው።
“ትምህርት ቤቶችና ህብረተሰቡ ልጆች ከትምህርት ገበታ ውጭ እንዳይሆኑ እያደረጉ ያለው ትብብርና የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ተስፋችንን አለምልሞታል” ብለዋል።
የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አያና ሞገስ በዘንድሮ የትምህርት ዘመን በከተማው የሚገኙ የ1ኛና 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በመደበኛ ክፍለ ጊዜ በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ 200 ተማሪዎችን ተቀብለው እያስተማሩ መሆናቸውን አመልክተዋል።
በጎ ፈቃደኛ ባለሃብቶችና እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ለተፈናቃይ ለተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ እንዳሟሉላቸው ተናግረዋል።
ተፈናቃይ ተማሪዎች ከሰሜን ወሎ ራያ ቆቦ፣ ዋግህምራ፣ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከልና ከሌሎች አካባቢዎች ወደ እንጅባራ የመጡ መሆናቸውን ጠቁመው ከዘመዶቻቸው ጋር ሆነው ትምህርታቸውን እየተከታተሉ መሆኑን አስታውቀዋል።
የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በአሸባሪ ቡድኑና ተባባሪዎቹ የተፈናቀሉ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ እንዳይሆኑ ትምህርት ቤቶች ቅድሚያ እንዲሰጧቸው አቅጣጫ ማስቀመጡ ይታወቃል።