የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር እየተካሄደ ላለው የህልውና ዘመቻ ድጋፋችን ይቀጥላል- የምዕራብ ወለጋ ነዋሪዎች

ግምቢ፣ ጥቅምት 18/2014 (ኢዜአ) የህወሓትና ሸኔን የጥፋት ተልእኮ በመመከት የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር እየተካሄደ ላለው የህልውና ዘመቻ የጀመርነው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ የምዕራብ ወለጋ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ለኢዜአ እንዳሉት አሸባሪዎቹን የሕወሓትና ሸኔ ቡድኖች ለመደምሰስ ከመንግስት ጎን በመሆን የሚሰጣቸውን ተልዕኮ ለመወጣት ዝግጁ ናቸው።
በዞኑ አሁን ላይ ተስፋ በቆረጡ የሸኔ አባላት በአንዳንድ ወረዳዎች በንፁሃን ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግድያ ለማስቆምና አሸባሪዎቹን ለመደምሰስ በመንግስት በኩል ለሚወሰዱ እርምጃዎች ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ።
ከውስጥም ሆነ ከውጭ በአገር ላይ የተጋረጠውን አደጋ በተባበረ ኢትዮጵያዊ ክንድ ለመመከት የአቅማቸውን ለማድረግ በሙሉ ወኔ መዘጋጀታቸውን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል።
የጃርሶ ወረዳ ነዋሪ ወጣት ሰኚ በልዕና እንዳለው አሸባሪው ሸኔ የኦሮሞ ህዝብን በጥቅም ለመሸጥ እየሰራ ያለ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት በመሆኑ በተባበረ ክንዳችን መታገል አለብን።
“አሸብሪ ቡድኑ በአሁኑ ጊዜ በዞኑ አንዳንድ ወረዳዎች ውስጥ በመንቀሳቀስ ወጣቶች፣ ሽማግሌዎችና ሴቶችን እየገደለ በመሆኑ ይህ እኩይ ተግበሩን ለማስቆም የዞኑ ወጣቶች ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ግብአተ መሬቱን እናረጋግጣለን” ብሏል፡፡
ወጣቱ አክሎም ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የሚያስፈልገውን የደጀንነት ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር እስከ ግንባር ድረስ ለመዝመት ዝግጁ መሆኑን ተናግሯል፡፡
በግምቢ ከተማ ቀበሌ 02 ነዋሪ አቶ ግርማ ተፈራ በበኩላቸው “አሸባሪዎቹ ሸኔና ሕወሓት በተስፋ መቁረጥ መንፈስ ተወልደው ያደጉበትን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ እየነዙ በመሆኑ በቅጥፈት ወሬያቸው ሳንበገር አንድ ሆነን አገር የማዳን ተግባራችንን እንቀጥልበታለን” ብለዋል፡፡
አቶ ግርማ እክለውም “መንግስት አሸባሪ ቡድኖቹን ለመደምሰስ እየወሰደ ያለው እርምጃ ከግብ እንዲደርስ የጀመርነው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ሲሉ አመልክተዋል፡፡
“ሸኔ የኦሮሞን ህዝብ እያሰቃየ ለኦሮሞ ህዝብ መቆም ስለማይችል አንድ ሆነን ልናጠፋው ይገባል” ያሉት ደግሞ አቶ ከሚሶ ወራቃ ናቸው።
እንደ አቶ ከሚሶ ገለጻ አሸባሪ ቡድኖችን ለመደምሰስ በሚደረገው ተግባር ሁሉ ከመንግስት ጎን በመሆን አስፈለጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል፡፡