ከድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ውጭ ከተላከ ምርቶች 7 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዶላር ተገኘ

ድሬዳዋ ፤ ጥቅምት 17/2014 (ኢዜአ) የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ውጭ ከላካቸው የተለያዩ ምርቶች 7 ነጥብ 8 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ መገኘቱን የፓርኩ ሥራ አስኪያጅ አቶ ካሚል ኢብራሂም አስታወቁ።
ለ2ሺህ ወጣቶች የሥራ ዕድል የፈጠረው የኢንዱስትሪ ፓርኩ ድሬዳዋ የምስራቁ ክፍል የኢንዱስትሪ ማዕከልነት ዕውን እንዲሆን እያገዘ መሆኑም ተመላክቷል፡፡
የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ባለፈው ዓመት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተመርቆ ሥራ መጀመሩ የሚታወስ ነው፡፡
የፓርኩ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ካሚል ኢብራሂም ለኢዜአ እንዳሉት፤ በፓርኩ ከተገነቡት 15 ሼዶች አራቱ ወደ ምርት ሥራ ገብተዋል፡፡
ወደማምርት ሥራ የተሸጋገሩት የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሃብቶች ምርቶቻቸውን ወደተለያዩ የዓለም ሀገራት እየላኩ መሆኑንም ነው የገለጹት።
“በፓርኩ ተመርተው ወደ ውጭ ከተላኩ የተለያዩ ምርቶች 7 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል” ብለዋል፡፡
ፓርኩ ከጅቡቲ ወደብ በቅርብ ርቀት መገኘት፣ ከጅቡቲ በኮንክሪት አስፓልትና ዘመናዊ የባቡር መስመር ጋር መገናኘቱ እንዲሁም ከደረቅ ወደብ ጋር መተሳሰሩ ተመራጭነቱን ከፍ አድርጎታል ነው ያሉት።
እነዚህን ምቹ ሁኔታዎችን የተመለከቱ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሃብቶች በፓርኩ ሥራ ለመጀመር ጥያቄ እያቀረቡ መሆኑንም ነው አቶ ካሚል በማሳያነት ጠቁመዋል።
በኢንዱስትሪ ፓርኩ ለ2ሺህ የተማሩ ወጣቶች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል።
“በፓርኩ የሚገኙ 15 ሼዶች ሙሉ በሙሉ ወደ ሥራ ሲገቡ እስከ 10ሺህ ለሚሆኑ፣ በቀጣይ የማስፋፊያ ሥራዎች ሲከናወኑ ደግሞ እስከ 40ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል” ብለዋል የፓርኩ ዋና ስራ አስኪያጅ፡፡
ከዚህ ባሻገር ፓርኩ ድሬዳዋን የምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል የንግድ፣ የኢንዱስትሪና የኢንቨስትመንት ማዕከል ለማድረግ የተያዘውን ውጥን ለማሳካት እያገዘ መሆኑን አመልክተዋል።
እንደ አቶ ካሚል ገለጻ፤ ሀገር ከገጠማት ችግር ለመታደግ ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን ምጣኔ ሃብትንና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ለማስቀጠል ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡
በፓርኩ ውስጥ ጫማ ማምረት የጀመረው የጣሊያን ፋብሪካ የቴክኒክ ክፍል ኃላፊ ሚስተር ሚርቻ ሳያቶ “በቅርቡ ማስፋፊያ ሲደረግ የሠራተኛው ቁጥርና የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ በእጥፍ ያድጋል” ብለዋል፡፡
በፋብሪካው የሥራ ዕድል ያገኘችው ወይዘሪት ባንቺርጋ ወርቅአለማሁ በሰጠችው አስተያየት፤ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ሥራ መጀመሩ ለወጣቱ የሥራ እድል ብቻ ሣይሆን የሕይወት ጎዳናውን በማቃናት አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ተናግራለች፡፡
የኢንዱስትሪ ፓርክ መገንባት ለድሬዳዋና ለሀገር ዕድገት ወሳኝ ድርሻ እንዳለው የገለፀው ደግሞ ሌላኛው የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ወጣት ደበበ ጨረቃ ነው፡፡
የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ በሀገሪቱ ሥራ ከጀመሩ 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች አንዱ መሆኑ ተመልክቷል።