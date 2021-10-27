የማረሚያ ቤት ሠራተኞችና ታራሚዎች ለሠራዊቱ የደም ልገሳና ገንዘብ ድጋፍ አደረጉ

ደብረ ብርሀን ፤ ጥቅምት 17 /2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን የማረሚያ ቤት ሠራተኞችና ታራሚዎች በግንባር ለሚፋለመው የጸጥታ ሃይል የደም ልገሳና ገንዘብ ድጋፍ አደረጉ።
የማረሚያ ቤቱ ሀላፊ ኮማንደር ቀፀላ ደበበ እንዳሉት፤ የህግ ታራሚዎቹ የመንግስትን የድጋፍ ጥሪ በመቀበል ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል።
ከዚህ በፊት ከስጋና ሻይ ወጪያቸው 300ሺህ ብር ቀንሰው ለመከላከያ ሠራዊቱና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውሰዋል።
ዛሬ ደግሞ በግንባር ሲፋለሙ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን ህይወት ለመታደግ ድጋፍ የሚውል የደም ልገሳና ገንዘብ ለግሰዋል።
በደም ልገሳው ከ150 በላይ የማረሚያ ቤቱ ታራሚዎችና ሠራተኞች ደም የለገሱ ሲሆን በእለቱ በተካሄደ የገንዘብ ማሰባሰብ ሥራ 18ሺህ ብር አዋጥተው መስጠታቸው ታውቋል።
ከማረሚያ ቤቱ ሠራተኞች መካከል ምክትል ኮማንደር ፀሐይነሽ ማሞ “አሸባሪውን የህወሓት ቡድን በወሎ ምድር ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር በሚደረገው ጥረት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ተዘጋጅቺያለሁ” ብለዋል።
ከዚህ ቀደም ለመከላከያ ሠራዊቱና ለልዩ ሃይሉ የወር ደመወዛቸውን መለገሳቸውን ጠቅሰው፤ ዛሬም በግንባር ጉዳት የሚደርስበትን የወገን ሃይል ህይወት ለመታደግ ደም መለገሳቸውን ተናግረዋል።
የህግ ታራሚው ቢኒያም ፋንታሁን በበኩሉ፤ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት መንግስታዊ ስልጣኑን ተጠቅሞ ብዙ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ሲፈጽም መቆየቱን አስታውሷል።
ወጣቶችን ከሀገራቸው ከማፈናቀል ጀምሮ የተለያዩ ጉዳቶችን በማድረስ የአሸባሪነት ተግባር ሲፈጽም እንደነበርም አመልክቷል።
በህግ ጥላ ስር ቢሆኑም አሸባሪው ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያደርገውን ጥረት ለማምከን በሚደረገው ሀገራዊ ጥረት ደም በመለገስና በገንዘብ ድጋፍ በመሳተፋቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግሯል።