ደብረ ማርቆስ፤ ጥቅምት 17/2014 (ኢዜአ) የአሸባሪ ቡድኑን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ በማጋለጥ ሀገርን ከጥፋት እንታደጋለን ሲሉ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ።
ምሁራኑ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳመለከቱት ሽብርተኛው ቡድን የከፈተውን ጦርነት መመከት የሚቻለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት መሰለፍ ሲችል ነው።
የዩኒቨርስቲው የሶሻል ሳይንስ ዲን ዶክተር አማረ ሰውነት እንደገለጹት ሽብርተኛው ህወሓት ከታሪካዊ ጠላቶች ጋር በመወገን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የያዘውን ሴራ ለማሳካት የሀሰት ፕሮፓጋንዳን በስፋት እየተጠቀመ ነው ።
ሙያቸውን በመጠቀም የቡድኑን ሴራ በመገናኛ ብዙኃንና በማህበራዊ ሚዲያ በማጋለጥ ሀገርን ከጥፋት የመታደግ ሚናቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
ከመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች ጸጥታ ሀይሎች ጎን በመሰለፍ ወራሪውን ሀይል በግንባር ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውንም አመልክተዋል ።
”ምሁራን እስከ ግንባር በመዝመት አገራዊና የዜግነት ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን” ሲሉ ተናግረዋል።
የአሸባሪ ቡድኑን ሐሰተኛ መረጃ በማጋለጥና የህብረተሰቡን የንቃተ ህሊና በማሳደግ ሙያዊ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ” ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የሥነ ዜጋና ሥነ ምግባር መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ሀሳቡ ሰውነት ናቸው።
በመንግሥትና በሚመለከታቸው ተቋማት የሚለቀቁ መረጃዎችን መከታተል እንደሚገባ ጠቁመው ህብረተሰቡም በቡድኑ የሀሰት ወሬ ሳይደናገር በተደራጀ አግባብ አካባቢውንና ሀገሩን ከወራሪው ጥቃት መጠበቅ እንደሚገባው አስገንዝበዋል ።
“ሃብት ያለው በገንዘቡ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ጠላትን ለመደምሰስ መሰለፍ ይገባዋል” ሲሉም አመልክተዋል።
በተለይም ወጣቶች ከአገር መከላከያ ሠራዊትና ከሌሎች ፀጥታ አስከባሪ ኃይሎች ጎን በመሰለፍ የአባቶችን የጀግንነት ገድል ለማደስ መነሳሳት አለባቸው ” ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል።
ሌላው የዩኒቨርሲቲው መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ዋለልኝ ዘላለም አሸባሪው ህወሓትን ለመርታት ብቸኛው መንገድ በአንድነት ተሰልፎ መታገል እንደሆነ ተናግረዋል።
የውጭና የውስጥ ጠላቶች በጋራ በመናበብ የሚያካሂዱትን ሴራ በመገናኛ ብዙኃንና በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች በማጋለጥ ሙያዊ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
ምሁራኑ ህዝቡ ሽብርተኛው ቡድን የሚያናፍሰውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ችላ በማለት የአገሩን አንድነትና ሉዓላዊነት ለማስከበር በጋራ እንዲቆም ጠይቀዋል።