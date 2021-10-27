የህዝቡ ፍላጎት የተሰጠንን አደራና ሃላፊነት በተግባር ፈፅመን ማየት ነው

አዳማ ፤ ጥቅምት 17/2014(ኢዜአ) “አሁን ህዝቡ ከእኛ ወሬ አይፈልግም፤ የሰጠንን አደራና ሃላፊነት በተግባር ፈፅመን ማየት ነው ፍላጎቱ” ሲሉ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
በክልሉ በተያዘው የበጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ ሶሰት ወራት ስራ አፈጻጸምና በቀጣይ የ100 ቀናት ዕቅድ ላይ ያተኮረና ለሁለት ቀናት የሚቆይ ውይይት በአዳማ ከተማ በመካሄድ ላይ ነው።
በውይይት መድረኩ የተገኙት፤ ፕሬዝዳንት ሽመልስ ባደረጉት ንግግር፤ በተለይም የክልሉን ልማትና ዕድገትን ለማስቀጠል ያለውን አቅምና ቀጣይ ትኩረት በትክክል መፈተሽ እንዳለበት አሳስበዋል።
በዞንና ከተሞች የተቀመጡ አመራሮች ከጠባቂነት በመውጣት አዳዲስ ሃሳቦችን በማፍለቅና ከክልሉ አጠቃላይ ዕቅድ ጋር በማቀናጀት የራሳቸው ሚና መወጣት እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል።
ይህን በትክክል ተገንዝበን መፈፀም ቀዳሚ ተግባራችን መሆን አለበት ያሉት አቶ ሽመልስ፤ ይህን ማድረግ ካልቻልን ለሚሰራ አካል ቦታ መልቀቅ አለብን ነው ያሉት።
“አሁን ህዝቡ ከእኛ ወሬ አይፈልግም፤ የሰጠንን አደራና ሃላፊነት በተግባር ፈፅመን ማየት ነው ፍላጎቱ” ብለዋል።
የክልሉ መንግስት ሰላምና ልማትን በማረጋገጥ በህዝቡ የተጣለባትን ሃላፊነት በብቃት ለመወጣት አበክሮ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ጽሕፈት ቤት ሃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው አሁን ሀገሪቱ ጦርነት ውስጥ ያለች ቢሆንም ክልላዊና ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳይ በትክክል በመገንዘብ በአግባቡ መወጣት ግዴታ መሆኑን ተናግረዋል።
አመራሩ ህዝቡን እስከ ቀበሌ ድረስ ያለምንም አድልኦ በእኩልነትና ፍትሃዊነት ማገልገል ግዴታውና ቀዳሚ ተግባሩ መሆን እንደሚገባም አቶ ፍቃዱ አስገንዝበዋል።
ወደ አመራር የመጣው አዲሱ ሃይል ዕውቀትና ጉልበቱን ከነባሩ አመራር ጋር በማዋሃድ ተጋግዘውና ተደጋግፎ ክልላዊና ሀገራዊ አጀንዳዎችን ለማሳካት መረባረብ እንዳለበት አሳስበዋል።
በተለይም አሸባሪዎቹ ሸኔና ህወሃትን ቀብረን የክልላችንና የሀገራችንን ሰላም፣ የህዝቦች ደህንነት፣ ልማትና ዕድገት ለማረጋገጥ በሙሉ አቅማችን ሰርተን የገባነውን ቃል ኪዳን አክብረን የተግባር ሰው ሆነን መገኘት አለብን ብለዋል ።
ማንኛውም አካል በአመራር የሚቆየው በህዝቡ ውስጥ በሚያመጣው ልማትና ዕድገት ብቻ መሆኑንም አቶ ፍቃዱ አብራርተዋል።