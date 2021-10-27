የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ከጣልቃ ገብነት ተቆጥቦ በሰብአዊነት መርህ ተልዕኮውን በመወጣቱ ተመሰገነ

ጥቅምት 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በአገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ሳይገባ በሰብአዊነት መርህ ተልዕኮውን መወጣቱ ምስጋና እንደሚገባው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ።
አቶ ደመቀ መኮንን ከዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ፒተር ሞረርን በጽ/ቤታቸው አነጋግረዋል፡፡
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በአገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ሳይገባ፤በሰብአዊነት መርህ ተልዕኮውን ለመወጣት እየሰጠ ስላለው አገልግሎት ምስጋና አቅርበዋል፡፡
ድርጅቱ በትግራይ ክልል እያደረገ ላለው የሰብአዊ ድጋፍ በትክክለኛ ፍላጎት ላይ በመመስረት የነዳጅም ሆነ የጥሬ ገንዘብ እንዲያሟላ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር መፍትሄ እንደሚሰጥ አረጋግጠዋል፡፡
አሸባሪው ህወሃት በከፈተው ወረራ ምክንያት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው እና በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የሰብአዊ ዕርዳታ ለሚፈልጉ ዜጎች ተጨማሪ የሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ ያሉት የጦር እስረኞች ዜጎች በመሆናቸውና የዓለም አቀፍ ህግንም ታሳቢ በማድረግ ተገቢው አያያዝ እንደሚደረግላቸው አረጋግጠዋል።
የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ፒተር ሞረርን በበኩላቸው የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል በኢትዮጵያ ባለው የረጅም ጊዜ ማህበራዊ አገልግሎት መንግስት በኩል እየተደረገለት ስላለው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል፡፡
ድርጅቱ በገለልተኝነት መርህ የሰብአዊ ድጋፍ የሚሰጥ መሆኑን በማስታወስ፤ በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች በተለይም በትግራይ ክልል የአየር በረራ ፈቃድ፣ የጥሬ ገንዘብ መጠን መጨመር እና የነዳጅ ፍላጎትን በተመለከተ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል፡፡
የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር ከሰብአዊ ዕርዳታ በተጨማሪ በጤና፣በዘላቂ ልማት፣ የተለያዩ ቤተሰቦችን በማገናኘት እንዲሁም እስረኞችን በመጎብኘት የስራ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑንም አብራርተዋል፡፡
የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው በርካታ ዜጎች ድርጅታቸው የድጋፍ መጠኑን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑንም አመላክተዋል፡፡
በውይይቱም ሰብአዊ አገልግሎት በተፋጠን መንገድ ለማድረስ እንደሚሰራ መንግስት ቁርጠኛ እንደሆነ መገለጹን ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ፅህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡