በጋምቤላ ክልል ለአካቶ ትምህርትና ለግብዓቶች አጠቀቀም ትኩረት ሊሰጥ ይገባል

ጋምቤላ ፤ ጥቅምት 16/2014(ኢዜአ)በጋምቤላ ክልል በአካቶ ትምህርትና በግብዓቶች አጠቀቀም ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ ተመለከተ።
የክልሉ የ2014 የሩብ ዓመት የትምህርት እቅድ አፈፃፀም በጋምቤላ ከተማ ተገምግሟል ።
የግምገማው ተሳታፊዎች በግምገማው ላይ እንዳመለከቱት በክልሉ መደበኛ ትምህርትን ተደራሽ በማድረግ ረገድ የተሻሉ ሥራዎች ቢከናወኑም፤ በአካቶ ትምህርትና በግብዓት አጠቃቀም ላይ ውስንነቶች ይታያሉ።
ከተሳታፊዎች መካካል አቶ ኡኩኝ ኡቡያ በሰጡት አስተያየት፤ በክልሉ ሕጻናትን ወደ ትምህርት ገበታ ለማስገባት የተከናወኑ የንቅናቄ ሥራዎች የሚያበረታቱ ናቸው ብለዋል።
ይሁን እንጂ የአካቶ ትምህርትን በማስፋት አካል ጉዳተኞችን የትምህርት ተጠቃሚ ለማድረግ የተያዘው ዕቅድ በተፈለገው ደረጃ ውጤታማ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
ባለፈው ሩብ ዓመትም በአካቶ ትምህርት የታየው አፈፃፀም ካለፉት ዓመታት የተሻለ አይደለም ያሉት አቶ ኡኩኝ፣ ለዘርፉ ትኩረት መስጠት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ባለፉት ዓመታት የመጻህፍትና የመቀመጫ ወንበር ግብዓቶች በትምህርት ቤቶች በበቂ ሁኔታ ተሰራጭተው የነበረ ቢሆንም፤ በአጠቃቀምና በአያያዝ ጉድለት እጥረት እያጋጠመ መሆኑን የገለጹት ሌላው ተሳታፊ አቶ አላምረው አለነ ናቸው።
በተለይም በክልልና ፌደራል ደረጃ የታተሙ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የመማሪያ መፃህፍት በትምህርት ቤቶች በቂ ሁኔታ ቢሰራጩም የአያያዝና የአጠቃቀም ችግር ማጋጠሙን ተናግረዋል።
የትምህርት ግብዓት አጠቃቀምና አያያዝ የሚታዩ ጉድለቶችን ማሻሻል በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋት፤ የ2014 የትምህርት ዘመን በወቅቱ ለማስጀመር በሩብ ዓመቱ የተከናወኑት የትምህርት ሥራዎች አበረታች ናቸው ብለዋል።
በክልሉ በአሁኑ ወቅት 65 በመቶ የሚሆኑት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ መጥተው ትምህርታቸውን እየተከታተሉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በውሃ ሙላት ምክንያት ያልተከፈቱ ቀሪ ትምህርት ቤቶች እስከ ጥቅምት 30/ 2014ዓ.ም ባለው ጊዜ ሙሉ ለሙሉ በመክፈት መታቀዱን ተናግረዋል።
የአካቶ ትምህርት በተመለከተ የተከናወኑት ሥራዎች ውስን መሆናቸውን ጠቁመው፣ በቀጣይ ሩብ ዓመት ጉድለቶችን ለማሻሻል እንደሚሰራ አስረድተዋል።
በግብዓት አጠቀቀምና አያያዝ በተለይም የመመሪያ መጻህፍት እጥረትን ለማቃለል ጥረት ይደረጋል ብለዋል።
በጋምቤላ ክልል በተያዘው የትምህርት ዘመን በቅድመ መደበኛ ፣ በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 217 ሺህ ተማሪዎች ተቀብሎ ለማስተማር እየተሰራ መሆኑን ከትምህርት ቢሮው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።