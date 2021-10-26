ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ አሸባሪው ህወሃትን መፋለም የወቅቱ ዋነኛ ትኩረት ነው

ደብረማርቆስ ጥቅምት 16/2014 (ኢዜአ) ሃገርን ለማዳን ከአሸባሪው ህወሃት ጋር እየተፋለመ ካለው መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ሃይል ጎን በመሰለፍ የጀግና ተጋድሎን መፈጸም ጊዜው የሚጠይቀው ዋነኛ ተልዕኮ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ-መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፍአለ ገለጹ።
የአማራ ፖሊስ ኮሌጅ በደብረማርቆስ ከተማ ለ9ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን የልዩ ሀይል ፖሊስ አባላት አስመርቋል።
ዶክተር ይልቃል በምረቃው ላይ ተገኝተው እንደተናገሩት ጀግናው የሃገር መከላከያ ሰራዊት፣ ልዩ ሃይል፣ ፋኖና ሚሊሻ ከትግራይ የተነሳውን ወራሪና ዘራፊ ሃይል በሚፋለምበት ወቅት የተመራቂዎቹ ለግዳጅ መዘጋጀት የህዝብ አለኝታነትን ያሳያል።
አሸባሪ ቡድኑ በዜጎች ህይወትና ንብረት ላይ እያደረሰ ያለው የጭካኔ ድርጊት ከመነሻው ጀምሮ አማራን በማዋረድና በማጎሳቆል ሃገር የማፍረስ ህልሙን ለማሳካት እንደሆነም አስረድተዋል።
ይሔንን የሽብር ቡድን ለመመከትም ሆነ የሃገር ህልውና ስጋት እንዳይሆን አድርጎ ለመቅበር የተደራጀና በጥብቅ ዲሲፕሊን የታነጸ የጸጥታ ሃይል መፍጠር ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ መሆኑንም አመላክተዋል።
መላው የክልሉና የሃገሪቱ ህዝብ ህልውናና አንድነት እንዲጠበቅ የክልሉ መንግስት ተግቶ እንደሚሰራ ገልጸው የዕለቱ ተመራቂዎችም ሃገር የገጠማትን ፈተና በማሻገር የትውልድ ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል።
የዕለቱ የክብር እንግዳና የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው በበኩላቸው የአማራ የሃገሪቱን ዘላቂ ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ ዋነኛውን ጠላት አሸባሪውን ህወሃት ማስወገድ ቀዳሚ ትኩረት መሆኑን ገልጸዋል።
በዘመናት የተዛባ ትርክት ኢትዮጵያን አደጋ ውስጥ የሚጥልና የአማራ ህዝብን በጠላትነት የፈረጀው የትግራይ ወራሪ ሃይል በአማራና በአፋር ክልሎች እየፈጸመ ያለውን የጭካኔ ድርጊት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም የጀግንነት ተጋድልዎ እንደሚጠበቅባቸውም አስረድተዋል።
“ይህ የህልውና ትግል ምክንያታዊና ፍትሀዊ ነው” ያሉት አቶ ላቀ ህዝባዊ ድጋፍ የማይለየው በመሆኑም የቡድኑን የጥፋት ትርክት በማምከን የሃገር ህልውናና አንድነትን ማስቀጠል ከሁሉም ነገር ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን ገልጸዋል።
ነጻነት የሚገኘው ከአሁን በፊት ስራቸው ህያው የሆነ ጀግኖችን በማንሳት ብቻ እንዳልሆነ የገለጹት ሚኒስትሩ “ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ በጋራ መታገል አለበት” ብለዋል።
የኮሌጁ ዋና ዳይሬክተር ምክትል ኮሚሽነር አንማው አለሜ እንደተናገሩት የዜጎች ሰላምና ደህንነት የሚረጋገጠው፣ ሰርተው ሃብት ማፍራትም ሆነ ተረጋግቶ መኖር የሚቻለው በጥብቅ ዲሲፕሊን የጠላትን ተልዕኮ ማምከን የሚችል የጸጥታ ሃይል ሲኖር ነው።
በጸረ ሰላም ሃይሎች ጥቃት ምክንያት የበርካታ ዜጎች ህይወት ከመጥፋቱም ባለፈ ቤት ንብረታቸውን በማጣት የድረሱልኝ ጥሪ በሚያሰሙበት ወቅት ህዝባዊና ሃገራዊ ፍቅር ያለው ፖሊስ መገንባት አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
የዕለቱ ተመራቂዎችም በውጭና በሃገር ውስጥ ተቀናጅተው ሃገርን ለማተራመስ የሚንቀሳቀሱ ሃይሎችን በመፋለም የጀግንነት ስራቸውን ሊያከናውኑ እንደሚገባም አሳስበዋል።
ከተመራቂዎች መካከል ኮንስታብል ባያብል ክብረት በበኩሉ “ወገኔንና ሃገሬን እያዋረደና እያሰቃየ ያለውን አሸባሪ ቡድን ለመታገል እድሉን በማግኘቴና በመሰልጠኔ በጣም ደስተኛ ነኝ” ብሏል።
አሸባሪው ቡድን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስኪደመሰስ ድረስ ከሌሎች አጋሮቹና ከሃገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ ታሪካዊ ሃላፊነቱን እንደሚወጣም ተናግሯል።