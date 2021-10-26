አሸባሪው የህወሃት ቡድንን የጥፋት ድርጊት ለመቀልበስ የዜግነት ግዴታችንን እንወጣለን- የትግራይ ተወላጆች

ሠመራ፤ ጥቅምት 16/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ቡድንን የጥፋት ድርጊት ለመቀልበስ በሚደረገው ትግል ሁሉ በመሳተፍ የዜግነት ግዴታቸውን እንደሚወጡ በአፋር ክልል የሎግያ-ሠመራ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ገለጹ።
ተወላጆቹ ከክልሉ መንግስት ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሎጊያ -ሠመራ ከተማ ተወያይተዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊች መካከል አቶ ጎንፈሬ ሹምየ እንዳሉት፤ የሽብር ቡድኑ በሀገርና ህዝቡ ላይ እያደረሰ ያለው ጥፋት ታሪክ ይቅር የማይለው ነው።
ይህን የጥፋት ሃይል ስልጣኑን ለማስጠበቅ ሲል የትግራይ ህዝብን ለጦርነት እየማገደ ለመከራ ዳርጎታል፤ ይህን የሽፍታ ቡድን በማጥፋት ህብረተሰቡ ሰላም እንዲሆን ሁሉንም ዓይነት ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ብለዋል።
አቶ ሀየሎው ሃፍቶም በበኩላቸው፤ የአሸባሪው ህወሃት ቡድን የጥፋት ተላላኪዎችን በማጋለጥም ሆነ ዓላማቸውን በግልጽ በመቃወም የሀገሪቱን ሠላም ፣ አንድነትና ክብሯን ለማስጠበቅ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
የአሸባሪውን የጥፋት ሴራ ለማክሸፍ ተቀራርቦ በአንድነት በመስራት ሁላችንም የድርሻችን መወጣት አለብን ያሉት ደግሞ አቶ ልበለው አሸብር ናቸው።
የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ወንድም ኢትዮጵያውያን ጋር የነበረውን አብሮነት እንዲቀጥል የሚደግፉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሀገርን ለማፍረስ እየጣራ ያለው የቡድኑን የጥፋት ድርጊት ለመቀልበስ በሚደረገው ትግል ሁሉ በመሳተፍ የዜግነት ግዴታቸውን እንደሚወጡ ተወላጆቹ በሰጡት አስተያየት አስታውቀዋል።
በውይይት መድረኩ የተገኙት የአፋር ክልላዊ መንግስት ካቢኔ አባል አቶ አሊ መሀመድ እንደተናገሩት፤ በክልል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች እንደዜጋ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የድርሻቸውን ለመወጣት ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል
በተለይም አሸባሪው የህወሃት ቡድን ሀገር የማፍረስ ሴራ ለማክሸፍ መደገፍ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
አልፎ አልፎ አንዳንድ ግለሰቦች የሽብር ቡድኑን የጥፋት ተላላኪ እየሆኑ በተጨባጭ ማስረጃ ተገኝቶባቸው ህጋዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ብለዋል።
በቀጣይም የአሸባሪው ህወሃትን የበላይነት ለመመለስ የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ተላላኪዎች አስተማሪ እርምጃ ለመውሰድ ጥብቅ ክትትል እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል።
የቡድኑን ተልዕኮ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ተላላኪዎች የክልሉ መንግስት ፈጽሞ የማይታገስ መሆኑን የገለጹት አቶ አሊ፤ ህብረተሰቡም አጋልጦ በመስጠት ለሀገር ሠላምና ህልውና መከበር የዜግነት ግዴታውን መወጣት ይኖርበታል ብለዋል
የብልጽግና ፓርቲ የሎጊያ -ሠመራ ከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብደላ አቡዱ በበኩላቸው፤ አሸባሪው ቡድን በአፋርና አማራ ክልል የትግራይ ህዝብን የማይወክል ዘግናኝ የሆነ የንጹሃን ዜጎች ጭፍጨፋና ርካሽ ተግባር ፈጽሟል ነው ያሉት።
ይህን እኩይ ድርጊት ሰብአዊ የሆነ ፍጡር ሁሉ አጥብቆ ሊያወግዘውና በተለይም በስማቸው የሚነግድባቸውን በቃህ ሊሉት እንደሚገባ ተናግረዋል።