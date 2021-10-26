የሀገር ግንባታ መሰረት የሆኑ የባህልና ቱሪዝም ተቋማትን መንከባከብ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው

ጥቅምት 16/2014 (ኢዜአ) የሀገር ግንባታ መሰረት የሆኑ የባህልና ቱሪዝም ተቋማትን መንከባከብ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጄላ መርዳሳ ገለጹ።
የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጄላ መርዳሳ በብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና ቤተ-መጻህፍት ኤጀንሲ ቅጥር ጊቢ እየተከናወነ ያለውን የማስፋፊያ ግንባታ ፕሮጀክት ጎብኝተዋል።
የህንጻ ግንባታው ከ90 በመቶ በላይ የተጠናቀቀ ሲሆን፤ የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን አካቶ ለጥናትና ምርምር የሚሆኑ መዛግብቶችን በተደራጀ መልኩ ለመሰነድ ይጠቅማል ተብሏል፡፡
በተጨማሪ ለአዋቂዎችና ለህጻናት የሚውሉ የማንበቢያ፣ የስፖርት ማዘውተሪያ፣ የስነ-ጽሁፍ ነክ ስጦታ መሸጫ ስፍራዎች እንዲሁም ከ500 በላይ ሰዎችን መያዝ የሚችል ዘመናዊ አዳራሽ በውስጡ አካቷል፡፡
የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጄላ መርዳሳ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፤ የህንጻው ግንባታ በርካታ አገልግሎቶችን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል።
የህንጻ ግንባታው በታሰበለት ጊዜ ተጠናቆ ወደ አገልግሎት በፍጥነት እንዲገባ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርጉም ገልጸዋል።
የኢትዮጵያን ታሪክ ከያዙ ተቋማት መካከል አንዱ የብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና ቤተ-መጻህፍት ኤጀንሲ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
እንደ ብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና ቤተ-መጻህፍት ኤጀንሲ ያሉ የሀገር ግንባታ መሰረት የሆኑ የባህልና ቱሪዝም ተቋማትን መንከባከብና መጠበቅ ደግሞ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት መሆኑን አብራርተዋል፡፡
በብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና ቤተ-መጻህፍት ኤጀንሲ የሰው ሀብት ስራ አመራር ዳይሬክተርና የህንጻ ግንባታ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አሳልፈው አለሙ በበኩላቸው እስካሁን ባለው ሂደት ለህንጻ ግንባታው 6 መቶ ሚሊዮን ብር ገደማ ወጪ እንደተደረገበት ተናግረዋል፡፡
የህንጻ ግንባታው በመጪው ታህሰስ ወር ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ገልጸው፤ የኤጀንሲው አገልግሎት እየሰፋ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የንባብ አገልግሎት እንደሚሰጥም አንስተዋል፡፡