ለ210 ሰዎች የነጻ የዐይን ሞራ ግርዶሽ ቀዶ ህክምና ተደረገላቸው

ዲላ፤ ጥቅምት 16/2014 (ኢዜአ) በይርጋጨፌ ወረዳ ለ210 ሰዎች ነጻ የዐይን ሞራ ግርዶሽ ቀዶ ህክምና አገልግሎት አገኙ።
ህክምናውን የሰጠው የዲላ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል ከኦርቢስ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ባለፉት ስድስት ቀናት ባካሄደው ዘመቻ ነው።
በሆስፒታሉ የዐይን ህክምና ማዕከል ስፔሻሊስት ሃኪም ዶክተር ኢዮብ አያሌዉ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ነጻ የህክምና አገልግሎቱን የህክምና ባለሙያዎች ቡድን በይርጋጨፌ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በመገኘት ነው የሰጡት ።
የዐይን ሞራ ግርዶሽ በእድሜ ምክንያት የሚከሰት የዓይን በሽታ መሆኑን ገልጸው፤ በሽታው ሳይጠና መታከም ከተቻለ በቀላሉ መዳን እንደሚቻል ተናግረዋል።
ሆኖም ህብረተሰቡ በግንዛቤ እጥረትና ህክምናውን በቅርበት ካለማግኘት የተነሳ ህመሙ ጸንቶ የዐይን ብርሃኑን ሲያሳጣ እንደሚስተዋል አስረድተዋል።
ማዕከሉም የተደራሽነት ችግርን ለማቃለል በይርጋጨፌ ከተማ ባደረገው ዘመቻ ለ210 ሰዎች ቀዶ ህክምና በማድረግ የዐይን ብርሃናቸውን መመለስ መቻሉን አስታውቀዋል።
ለተጨማሪ 90 ሰዎች ምርመራ በማድረግ የመድሃኒትና የምክር አገልግሎት መሰጠቱን ጠቅሰው፤ አገልግሎቱ በሪፈራል ሆስፒታሉ በመደበኛነት የሚሰጥ በመሆኑ በቀጣይ መሰል ችግር ያለባቸው ዜጎች ወደ ማዕከሉ በመምጣት አገልግሎቱን በነጻ ማግኝት እንደሚችሉም ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡ በቀላሉ ታክሞ መዳን በሚችለው በሽታ እድል በማጣቱ ሲሰቃይ መቆየቱን የሚናገሩት ደግሞ በይርጋጨፌ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ማስረሻ ጂሶ ናቸው።
ዘመቻው የሆስፒታሉን ጫና ከማቃለሉና ለህሙማን ፈውስ ከመስጠቱ ባለፈ የእውቀትና የግብዓት ሽግግር የተደረገበት በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ተናግረዋል።
የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል ወይዘሮ ክብነሽ ፅጌ፤ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ዐይናቸው ላይ በተከሰተ ህመም የዐይን ብርሃናቸውን አጥተው ለችግር ተዳርገው እንደነበር አስታውሰዋል።
ያለምንም መጉላላትና ቀጠሮ በተደረገላቸውም የቀዶ ህክምና የዓይን ብርሃናቸውን ዳግም በማግኝታቸው መደሰታቸውን ገልጸው ፤ ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።