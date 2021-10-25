አዲሱ ሐረሪ ክልላዊ መንግሰት የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ ውጤታማ ሥራዎችን ማከናወን ይኖርበታል

ሐረሪ ፤ ጥቅምት 15/2014 (ኢዜአ) አዲሱ ሐረሪ ክልላዊ መንግስት የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ውጤታማ ሥራዎችን በማከናወን የተጣለበትን የህዝብ አደራ በአግባቡ መወጣት እንደሚኖርበት የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
በአሁኑ ወቅት እየጨመረ የመጣውን የኑሮ ውድነትና የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ ከህዝብ ጋር ተቀናጅቶ መስራት እንደሚጠበቅበትም አመልክተዋል።
አሰተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎቹ እንዳሉት፤ የክልሉ መንግስት ለህዝብ አንድነት መጠናከርና ለወጣቶች የሥራ እድል ፈጠራ ትኩረት መስጠት ይኖርበታል።
በገበያው የሸቀጦችን የዋጋ ንረት ለማረጋጋትም እንዲሁ።
ከአስተያየት ሰጪዎች መካከል አቶ ደበሮ ቴንኬሎ ፤ “ህዝቡ አዲስ መንግስት ሲመርጥ ለጥያቄዎቹ ምላሽ ማግኘት ይፈልጋል” ብለዋል።
አዲሱ የክልሉ መንግስት የህዝብ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ከማድረግ አንፃር ውጤታማ ስራዎችን በማከናወን የህዝብን አደራ በአግባቡ መወጣት እንደሚኖርበት ተናግረዋል።
“በተለይም ህዝብ እየተማረረ ያለበት የኑሮ ውድነት ለመቀነስ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል” ያሉት አቶ ደበሮ፣ ከሥራ እድል ፈጠራ ጋር በተያያዘም እስከታች ወርዶ መስራት እንዳለበት አመልክተዋል።
አቶ ጃሚ ዕሄደር በበኩላቸው “አዲስ የተመረጡ የክልሉ አመራሮች እርስ በእርስ በመደጋገፍና ለአንድ ዓላማ በመቆም ክልሉን ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ ይኖርባቸዋል” ብለዋል፡፡
እንደእሳቸው ገለጻ ቀደም ሲል የነበሩ ክፍተቶችን በማረም በክልሉ ገጠርና ከተማ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተግባራትን በማከናወን ሃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል።
ህዝቡም ለሰላሙና ልማቱ ድጋፉን በማጠናከር አዲሱ የክልሉ መንግስት ውጤታማ እንዲሆን መጋዝ ይኖርብናል ነው ያሉት።
ሐረሪ ክልል የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች መገኛ በመሆኗ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርጉ ሥራዎችን አዲስ ከተመሰረተው የክልሉ መንግስት እንደሚጠብቁ የተናገሩት ደግሞ አቶ ተክሉ መታፈሪያ ናቸው፡፡
አሁን ያለው የክልሉ ሰላም የበለጠ እንዲጠናከር፣ የኑሮ ውድነት እንዲስተካከልና ሌብነትን ለመከላከል በልዩ ትኩረት እንዲሰራ ጠይቀዋል።
ለዚህም የበኩላቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን የገለጹት አቶ ተክሉ፤ ህዝቡ ተሳተፎውን ማጎልበት እንዳለበትም ጠቁመዋል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪ ወጣት ሙላው ገብረህይወት ፤ አዲሱ መንግስት በተለይ የክልሉን ሰላም በማጠናከር የወጣቶች ሥራ አጥነት ችግር ትርጉም ባለው መልኩ ያቃልላል የሚል እምነት እንዳለው ተናግሯል፡፡
“በአሁኑ ወቅት እየጨመረ ያለው የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ ከህዝብ ጋር ተቀናጅቶ መስራት አስፈላጊ ነው” ያለው ወጣቱ፤ የኑሮ ውድነት እንዲባባስ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰደም አመልክቷል።