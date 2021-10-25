የግሉ ዘርፍ በመዲናዋ የሚስተዋለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ ለሚያደርገው ጥረት የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ያደርጋል

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 15/2014 (ኢዜአ) “የግሉ ዘርፍ በመዲናዋ የሚስተዋለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ ለሚያደርገው ጥረት የሚጠበቅብንን ድጋፍ እናደርጋለን” ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለፁ።
ለቤቶች የፋይናንስ አገልግሎት የሚሰጠው ‘ጎህ ቤቶች ባንክ’ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በዛሬው እለት በይፋ ስራ ጀምሯል።
ባንኩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአቅመ ደካማ ነዋሪዎችን ቤት ለማደስ የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ የ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አበርክቷል፡፡
ድጋፉንም የባንኩ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ሙሉጌታ አስማረ ለከንቲባ አዳነች አቤቤ አስረክበዋል።
ከንቲባዋ በዚህን ወቅት በመዲናዋ ያለውን የቤት አቅርቦት ለማሻሻል የሚደረገውን ጥረት ከሚፈትኑ ጉዳዮች አንዱ የፋይናንስ እጥረት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በኢትዮጵያ በልዩ ሁኔታ በአንድ ዘርፍ ላይ የሚታይ ችግርን ለማቃለል የሚሰሩ ባንኮች እጥረት መኖሩን ጠቅሰው፤ ከዚህ አኳያ ባንኩ የቤቶች ፋይናንስ አገልግሎት ላይ ትኩረት አድርጎ መቋቋሙ የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ባንኩ የተቋቋመለትን ዓላማ እንዲያሳካ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸውም ገልጸዋል፡፡
የከተማ አስተዳዳሩ በመዲናዋ ያለውን የቤት አቅርቦት ለማሻሻል ከሚያከናውነው ተግባር በተጨማሪ የግሉ ዘርፍ ችግሩን ለመቅረፍ ለሚያደርገው ጥረት ድጋፍ እንደሚያደርግም ነው የተናገሩት፡፡
የባንኩ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ሙሉጌታ አስማረ በበኩላቸው ጎህ ቤቶች ባንክ በ521 ነጥብ 5 ሚሊዮን የተከፈለ ካፒታልና በ6 ሺህ 658 ባለአክሲዮኖች የተመሰረተ የቤት ፋይናንስ አገልግሎት ሰጪ ባንክ መሆኑን ተናግረዋል።
ባንኩ ለቤት መስሪያና መግዣ የሚሆን ብድር በመስጠት በዘርፉ ዋነኛ ማነቆ የሆነውን የፋይናንስ አቅርቦት እጥረት ለመፍታት እንደሚሰራም ጠቁመዋል።
ባንኩ በመካከለኛና ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ ዜጎች ያለውን የቤት አቅርቦት ለማሻሻል እስከ 30 ዓመት የሚደርስ የረዥም ጊዜ ብድር እንደሚያቀርብም ገልፀዋል።
ለቤት አቅርቦት እጥረት ምክንያት የሆኑ የመሬት፣ የፋይናንስና የግብዓት ውድነትን ማሻሻል የሚያስችሉ ስራዎችን እንደሚተገብርም ተናግረዋል።
ባንኩ ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በሀገሪቱ በሚገኙ ሌሎች ትልልቅ ከተሞች ላይ የቤት አቅርቦትን ለማሻሻል የሚያስችሉ ተግባራትን እንደሚያከናውንም ጠቁመዋል፡፡
ጎህ ቤቶች ባንክ በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት 59 የሚደርሱ ቅርንጫፎችን ለመክፈት እቅድ መያዙን ይፋ አድርጓል፡፡