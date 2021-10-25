ህብረቱ የሱዳን የፖለቲካ መሪዎች እንዲለቀቁ ጥሪ አቀረበ

ጥቅምት 15 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአፍሪካ ኅብረት በሱዳን የተፈጠረው ወቅታዊ ሁኔታ በእጅጉ እንዳሳሰበው እና የፖለቲካ መሪዎች እንዲለቀቁ ጥሪ አቀረበ።
የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋቂ ማህማት በሲቪሉ አስተዳደር እና በወታደሩ መካከል ያሉ ጉዳዮች በፖለቲካ ውይይት እና ሕገ መንግሥታዊ ማዕቀፍ በፍጥነት እንዲፈታ ጠይቀዋል።
ሀገሪቷን ለመታደግ እና ለዲሞክራሲያዊ ሽግግር ውይይትና መግባባት ወሳኝ ጉዳይ መሆኑንም አስምረውበታል፡፡
የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ማህመት በሱዳን በዛሬው ዕለት የተከሰተው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀማዶክ እና ሌሎች የአገሪቱ ሲቪል ባለስልጣናት መታሰራቸው ከምንም በላይ እንዳሳሰባቸው አስታውቀዋል፡፡
የኮሚሽኑ ሊቀመንበር አክለውም የፖለቲካ መሪዎች ከእስር እንዲፈቱ እና ለሰብዓዊ መብት ጥበቃ እንዲደረግ ጥሪ ማስተላለፋቸውን ከአፍሪካ ህብረትያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡