በህዝቦች መካከል ልዩነት የሚፈጥሩ አካላትን ሥርዓት በማስያዝ የአካባቢውን ሰላምን ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው

መተማ ፤ ጥቅምት 15/2014 (ኢዜአ) በህዝቦች መካከል ልዩነት በሚፈጠር ህገ ወጥ ድርጊት የሚፈፅሙ አካላትን ሥርዓት በማስያዝ የአካባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑ ተገለፀ።
የጠገዴ-አርማጭሆ እና አካባቢው በጎ አድራጎት ማህበር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያግዝ ውይይት በመተማ ወረዳ መቃ ቀበሌ ተካሄዷል።
የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ አሰማራው መኮንን እንዳሉት፤ በአካባቢው ወንድማማች ህዝቦች ወደ ማያባራ ግጭት ለማስገባት የሚሰሩ ፅንፈኛ አካላት አሉ።
አካባቢው ሰሊጥን ጨምሮ ሌሎች ለውጭ ገበያ የሚቀርብ ልማት የሚካሄድበት ቀጠና መሆኑንም አክለዋል።
ማህበሩ ካለፈው ዓመት አጋማሽ ጀምሮ ተቋቁሞ በጠገዴና አርማጭሆ አካባቢ የሚታየውን የነብስ ግድያ፣ የሰው እገታ፣ ዝርፊያ፣ ቂም በቀልና አላግባብ ጥይት መተኮስ ለማስቀረት እየሰራ መሆኑን አውስተዋል።
በአካባቢው የተረጋጋ ሰላም በማስፈን የህዝቦች አንድነት ማጠናከር ቅድሚያ ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
ባለፉት ጊዜያት በተደረገ ጥረትም ከ70 በላይ ፀረ ሰላም ሃይሎችን በማሳመን ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲገቡ መደረጉን ጠቅሰው፤ ሲበድሉት የነበሩትን ህዝብ በአካባቢ ሰላም ማስከበር ተሰማርተው እየካሱ መሆኑን ተናግረዋል።
እንዲሁም ከጎንደር-ላይ አርማጭሆ- ሳንጃ ባለው አካባቢ ይፍፀም የነበረውን ብሄርን መሰረት ያደረገ የሰው እገታና ዝርፊያ መቀነስ መቻሉን ጠቅሰው፤ በወንጀሉ ይሳተፉ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ከፀጥታ ሃይሉ ጋር በመተባበር ለህግ እንዲቀርቡ እየተደረገ ይገኛል ነው ያሉት።
ከዚህ የተገኘውን ተሞክሮ ከጎንደር – መተማ ባለው መስመር እየተፈፀመ ያለውን ተደጋጋሚ የሰው እገታና ዝርፊያ ከአካባቢው አስተዳደርና ህዝብ ጋር በመሆን ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ወንጀለኞች ከህዝብ እይታ የተሰወሩ ባለመሆኑ ህብረተሰቡ በማጋለጥ ሰላምና ፀጥታውን ለማረጋገጥ ግንባር ቀደም ተሳታፊ እንዲሆኑም ጠይቀዋል።
በውይይት መድረኩ ”አብሮነት ለዘላቂ ሰላምና አንድነት” ርዕስ ጥናታዊ ፅሁፍ ያቀረቡት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ፀሃየ ፤ የህዝቡን አንድነት በማጠናከር ወንጀለኞችን ማጋለጥ ይገባል ነው ያሉት።
አካባቢው የልማት ቀጠና ፣ ገቢና ወጭ እቃዎች መመላለሻ የሚካሄድበት በመሆኑ የሰላም መታጣት ስጋት የሌለበት እንዲሆን በጠንካራ ቅንጅት ህዝቡን ባሳተፈ አግባብ መስራት እንዳለበት አመልክተዋል።
ለዚህም ግልፅ የሆነ የጋራ ራዕይና ዓላማ፣ መተማመንና ተግባቦት በመያዝ በቁርጠኝነት መስራት እንደሚያስፈልግም ረዳት ፕሮፌሰሩ ገልፀዋል።
በህዝቦች መካከል ጠንካራ አንድነትና ግንኙነት በመፍጠር በህዝቡ ውስጥ የተደበቁ ወንጀለኞችን መነጠል ህዝባዊ አንድነቱ እንዲጠናከር ማድረግ ይገባል ብለዋል።
ህዝብን በመከፋፈል የሚፈጸም የወንጀል ድርጊት ማስቆም ከመንግሥት በተጨማሪ የአካባቢው ህብረተሰብ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የምዕራብ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ሲስተር ክሽን ወልዴ ናቸው።
የሽብርተኛውን ህወሃት ቡድን ሃገር የማፍረስ ዓላማ አንግበው የአካባቢውን ሰላም ለማደፍረስ የሚሞክሩ ግለሰቦችንና ቡድኖችን በማጋለጥ በህግ እንዲጠየቁ እየተደረገ ያለውን ጥረት ህብረተሰቡ በቁርጠኝነት ሊያግዝ ይገባል ብለዋል።
የጥፋት ቡድኑ ኢትዮጵያን ለመበታተን ያግዘኛል ያለውን አጀንዳ ከቅማንት ፅንፈኛ ቡድን ጋር በማበር እየሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በዚህም የህዝቦች ስቃይ፣ ሞትና መፈናቀል የዳረገ መሆኑን አመልክተው፤ ይህን ለማስቆም ህዝቡን በማሳተፍ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልፀዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል የመቃ ከተማ ነዋሪ አቶ ፀጋው አንዳርግ፤ በቀበሌያቸው በብሄር ስም የሚነግድ ሽፍታና ሌባ እንዳይኖር የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ጭምር ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ለአንድነት በመቆምም ሀገሪቱን ለማፍረስ ከውጭ ጠላት ጋር በማበር የሚሰራውን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ የሚደረገውን ትግል እንደሚደግፉም ገልፀዋል።
በመድረኩ የመንግስት ስራ ሃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ምሁራን፣ የሃገር ሽማግሌዎች፣ ባለሃብቶችና የፀጥታ አባላት ተሳትፈዋል።