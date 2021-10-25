መደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ 18 አዳዲስ የትምህርት ፕሮግራሞችን ከፈተ

ጎባ፤ ጥቅምት 15/2014(ኢዜአ) መደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች 18 አዳዲስ ፕሮግራሞችን በሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ መክፈቱን አሰታወቀ።
ተቋሙ ዘንድሮ የከፈታቸው አዳዲስ የትምህርት ፕሮግራሞች አግባብነትና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ትኩረት ያደረጉ መሆናቸው ተመልክቷል፡፡
የዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ምክትል ፕሬዚዳንት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር በዛብህ ወንድሙ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ዩኒቨርሲቲው በከፈታቸው የትምህርት ፕሮግራሞች 778 ተማሪዎችን ለመቀበል ምዝገባ እያካሄደ ነው።
ከተከፈቱት የትምህርት ፕሮግራሞች መካከል አራቱ በሶስተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር መሆኑን አመልክተዋል።
ጤና፣ ግብርና፣ የአካባቢና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፣ አካውንቲንግና ፋይናንስ ፣ ታሪክና የቅርስ ጥናት ዩኒቨርሲቲው ከከፈታቸው የትምህርት ፕሮግራሞች መካከል ይገኙበታል፡፡
ዩኒቨርሲቲው ለተከፈቱት የትምህርት መስኮች ውጤታማነትና ቀጣይነት የቀረጸውን ስርዓተ ትምህርት ከውጭ በተጋበዙ ምሁራን በማስገምገም ማበልጸጉን ተገልጿል፡፡
ሌሎችም ቅደመ ዝግጅቶችን በማጠናቀቅ ነው የትምህርት ፕሮግራሞቹን መክፈት የተቻለው።
ተቋሙ ከሚቀበላቸው ተማሪዎች መካከል 752 በሁለተኛ ዲግሪ ቀሪዎቹ በሶስተኛው ዲግሪ መሆኑን ተመልክቷል።
በዩኒቨርሲቲው የሳይንስ ቤተ መጻህፍት አገልግሎት ኃላፊ አቶ ሰለሞን ተዘራ በበኩላቸው፤ የትምህርት ፕሮግራሞቹ የመማር ማስተማር ሂደቱ ኮሮናን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ለማካሄድ ዝግጅት መደረጉን አስረድተዋል፡፡
ተማሪዎች ተራርቀው በቤተ መጻህፍት እንዲያነቡ ሁኔታዎችን ከማመቻቸት በተጓዳኝ ከ70 ሺህ የሚበልጡ መጻህፍት በዲጂታል መልኩ መሰናዳታቸውን አመልክተዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ጤና ተጠብቆ በትምህርትታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ለማስቻል በግቢው ውስጥ በሚገኝ ክሊኒክ አማካይነት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጓል ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የክሊኒክ ኃላፊ አቶ ዲንቁ ዳዲ ናቸው፡፡
በ1999 ዓ.ም ማስተማር የጀመረው መደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ወቅት አዳዲስ የተከፈቱትን ሳይጨምር በ46 የመጀመሪያ ዲግሪና በ39 የዲህረ ምረቃ መርሃ ግብሮች ከ25 ሺህ የሚበልጡ ተማሪዎች እንዳሉት ከዩኒቨርሲቲው የተገኘ መረጃ ያመለክታል፡፡